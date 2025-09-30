Ugunsgrēkā privātmājā Padures pagastā cietis ugunsdzēsējs
foto: Paula Čurkste/LETA
Ugunsgrēkā privātmājā Padures pagastā cietis ugunsdzēsējs.
Aizvadītajā diennaktī Latvijā dzēsti 13 ugunsgrēki, un vienā no tiem cietis ugunsdzēsējs, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Plkst.22.47 saņemts izsaukums Kuldīgas novada Padures pagastā, kur dega vienstāva dzīvojamā māja 100 kvadrātmetru platībā. Notikumā cieta ugunsdzēsējs, kas pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu apskates turpināja darbu notikuma vietā. Plkst.1.46 darbs notikumā noslēdzās.

Vakar glābēji steidzās arī uz izsaukumiem, kuros dega vasarnīcas, pirts, biotualete, grīda un siena, vieglā automašīna, elektrības vadi un sešos gadījumos atkritumi.

Kopumā vakar aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 43 izsaukumus - 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet astoņi izsaukumi bija maldinājumi.

