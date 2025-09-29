Tieslietu ministrija: Izstāšanās no Stambulas konvencijas būtu slikts starptautisks signāls
Diskusijas par iespējamo Latvijas izstāšanos no Stambulas konvencijas raisa bažas Tieslietu ministrijā. Pēc atbildīgo amatpersonu teiktā, šāds lēmums ne tikai apdraudētu jau pieņemtos pasākumus vardarbības ģimenē mazināšanai, bet arī būtiski kaitētu Latvijas starptautiskajai reputācijai, noskaidroja 360TV Ziņas.
Saeimas Ārlietu komisijā izskatīšanai nodotais lēmuma projekts paredz konvencijas denonsēšanu. Tas varētu apturēt pagājušajā gadā apstiprinātā rīcības plāna īstenošanu, kurā paredzēti konkrēti soļi vardarbības pret sievietēm un ģimenē novēršanai līdz pat 2029. gadam. Plāna ieviešana ir vairāku ministriju atbildībā, taču, mainoties valdībai, tā īstenošana bez starptautiska juridiska ietvara varētu tikt apdraudēta.
Tieslietu ministrijā uzsver, ka Stambulas konvencija ir starptautiska garantija, kas nodrošina šādu lēmumu pēctecību un stabilitāti. Iziešana no konvencijas būtu signāls, ka valstij šie jautājumi nav prioritāri, un tas tuvinātu Latviju autoritāru valstu retorikai.
Amatpersonas norāda arī uz risku, ka šāds solis radītu ļoti negatīvu starptautisku signālu, jo konvenciju atbalstījusi gan Eiropas Savienība, gan vairākas citas progresīvas valstis.
Jau vēstīts, ka, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstam, Saeima ceturtdien vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.