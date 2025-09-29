Hosams Abu Meri: 294 mediķi no Rīgas pārcelsies uz reģioniem
2026. gada budžetā veselības aprūpei papildus tiks novirzīti 34,5 miljoni. Kā prioritāte nozarē nākamgad izvirzīta ģimenes veselība – to TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sola veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).
Lai gan visticamāk rindas pie ārstiem nesamazināsies, ministrs cer un sola, ka pieejamība medicīnas pakalpojumiem un konsultācijām nākamajā gadā uzlabosies, jo tiek strādāts pie tā, lai reģionālajās slimnīcās būtu vairāk mediķu. “
Mēs izmantojam Eiropas Savienības sociālo fondu, mobilitātes pabalstus mediķiem, kas ir 10 - 16 000 eiro, un jau drīzumā 294 mediķi: ārsti un māsas pārcelsies strādāt ārpus galvaspilsētas. Līdz ar to būs lielāka mediķu pieejamība, kas ir ļoti būtiski.”
Jautāts, vai šie mediķi saņems tikpat lielu atalgojumu kā par darbu Rīgā, ministrs atzīst, ka patiesībā ārpus Rīgas mediķu atalgojums esot lielāks nekā galvaspilsētā. Taču ar 294 medicīnas personāla darbiniekiem situācija, protams, nebūs atrisināta. “Tā ir tikai daļa, lai aizpildītu vakances. Ir 850 vietas,” viņš piebilst.