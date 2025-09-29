Premjere uzdod ZZS labklājības ministram skaidrot, kas paveikts Stambulas konvencijas īstenošanā
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) ir uzdevusi Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) pārstāvošajam labklājības ministram Reinim Uzulniekam skaidrot, ko Labklājības ministrija paveikusi, lai īstenotu Stambulas konvencijas apņemšanās vardarbības mazināšanai.
Premjeres rezolūcijā Uzulniekam teikts, ka viņam paveiktais jāskaidro Saeimas komisijās, kā arī nākamās nedēļas valdības sēdē 7.oktobrī.
Pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Koalīcijas partneri paziņoja, ka ZZS balsojums parlamentā ir koalīcijas līguma pārkāpums un pirmdien ZZS pārstāvji pie Siliņas tikai uzaicināti, lai sniegtu paskaidrojumus.
Paralēli parlamentārieši nodeva vērtēšanai komisijās vairākus opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos likumu grozījumus, ar kuriem rosināts ierobežot nepilngadīgo dalību lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) pasākumos un noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
Arī šie LPV rosinātie likumprojekti ceļu parlamentā sāka, kopā ar opozīciju balsojot valdošās koalīcijas dalībniecei ZZS. Koalīcijas deputāti no JV un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektiem.