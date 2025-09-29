Cēsu novadā pazuduši divi nepilngadīgi jaunieši - 15 gadus vecā Vita un 17 gadus vecais Miks
foto: Valsts policija
Cēsu novadā tiek meklēts nepilngadīgais Miks un Vita.
Cēsu novadā pazuduši divi nepilngadīgi jaunieši - 15 gadus vecā Vita un 17 gadus vecais Miks

Valsts policija ziņo, ka 27. septembrī no savas dzīvesvietas Cēsu novadā, Dzērbenē, izgāja un bezvēsts pazuda 2008. gadā dzimušais Miks Ābols un 2010. gadā dzimusi Vita Evelone.

Cēsu novadā pazuduši divi nepilngadīgi jaunieši - ...

Miks Ābols ir sportiskas miesas būves, ap 182 cm garš un nēsā brilles. Bet Vita Evelone ir ap 164 cm gara, vidējas miesas būves un viņai ir gaiši mati. Pazušanas brīdī jauniete bija ģērbusies melnā jakā, zilās džinsu biksēs un baltos sporta apavos.

foto: Valsts policija
Policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par jauniešu iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties zvanīt pa tālruni 112 vai sazināties ar VP Vidzemes reģiona pārvaldes Dienvidvidzemes iecirkni pa tālruni 29398452, 64101235.

Tēmas

Bezvēsts pazudušieValsts policijaVidzemeCēsu novads

