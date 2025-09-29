Trampa īpašais sūtnis nāk klajā ar negaidītu paziņojumu Ukrainai
ASV nav pret to, ka Ukraina veic triecienus Krievijas teritorijas dziļumā, izmantojot amerikāņu tāldarbības raķetes, intervijā "Fox News" paziņoja ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Ukrainas un Krievijas jautājumos - Kīts Kellogs.
Atbildot uz "Fox News" žurnālistes Džekijas Hainrihas jautājumu, vai ASV prezidents ir devis atļauju šādiem triecieniem, Kellogs sacīja: "Es domāju, ka, izlasot to, ko viņš [Tramps] teica, kā arī to, ko teica viceprezidents Venss un valsts sekretārs Rubio, atbilde ir - jā. Izmantojiet iespēju dot triecienus dziļumā. Nekas nav neaizskarams."
"The Wall Street Journal" pirms dažām dienām rakstīja, ka ASV prezidents Donalds Tramps ir paziņojis Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim, ka neiebilst pret to, ka Ukrainas bruņotie spēki veic triecienus Krievijas teritorijā ar amerikāņu tāldarbības ieročiem.
Vienlaikus, kā norāda avota sniegtā informācija, Tramps nav uzņēmis nekādas konkrētas saistības par tāldarbības raķešu piegādi Ukrainai, kuras pieprasījis Zelenskis, vēsta "Meduza".