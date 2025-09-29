100 eiro atradējam! Ērberģē meklē "brašuli", kurš driftojis pa skolas futbola laukumiem
Mazzalves pamatskola izsludinājusi 100 eiro atlīdzību par informāciju, kas varētu palīdzēt saukt pie atbildības "brašuli", kurš stipri pabojāja skolas futbola laukumu.
"Naktī no 25. uz 26. septembri Ērberģē uz abiem skolas futbola laukumiem kāda nervoza persona mēģināja kaut ko pierādīt. Vai mēs varam viņam parādīt, ka šādi rīkoties nebija labi? Lai šo s*da brāli dabūtu rokās, aicinu ar šo informāciju padalīties tālāk," vietnē "Facebook" aicina Mazzalves pamatskolas direktors Aivars Miezītis. Kā norādīts pamatskolas sludinājumā, atlīdzība domāta tam, lai šo "draugu" izdotos ātrāk saukt pie atbildības.
Ligita norāda, ka šajā gadījumā "būtu jāskatās uz Neretas pusi". "Tur katru nakti tādi "nervozie" pa tirguslaukumu, kapiem un gar baznīcu dragā. Es tur pavadu vasaras, bet, kad tagad atbraucu brīvdienās - redzu to pašu baletu! Un galvenais, tas notiek arī pa dienu!" sūkstās sieviete. Solvita rosina pie skolas izvietot videonovērošanas kameras. Bet Valdis norāda, ka "tādi nenormālie sastopami visur".
Kāds iedzīvotājs piedāvājis trasi nolīdzināt un "beigt trakot" par šo tēmu. Bet pamatskolas direktors uzsvēris, ka "šis stāsts nav par nolīdzināšanu, bet gan par iedošanu "bietē"".