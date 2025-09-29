Bauskas šosejas ievada tuneli būvē pēc unikāla projekta - tipveida risinājumi neder sarežģītās ģeometrijas dēļ
Bauskas šosejas (A7) ievada gājēju tuneļa izbūvē tipveida risinājumus neļauj izmantot sarežģītā ģeometrija, norādīja VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC) pārstāvji.
LVC skaidroja, ka katra divlīmeņu šķērsojuma - tilta, tuneļa vai pārvada - risinājumu izstrādā projektētāji, ņemot vērā plānotās būves potenciālo izvietojumu dabā, paredzamo funkcionalitāti, pieejamo zemi un citus faktorus.
Bauskas šosejas ievada gājēju tuneļa gadījumā projekta autors ir SIA "Vektor T". LVC norādīja, ka monolīts dzelzsbetons gājēju un velosipēdistu tuneļa konstrukcijai pielietots kā Latvijā klasiski izmantots risinājums transportbūvju konstrukcijām.
Monolīta dzelzsbetona konstrukcijām ir priekšrocības attiecībā uz būves ilgmūžību un ekspluatāciju, jo tām nav daudzu saliekamā dzelzsbetona konstrukcijām raksturīgo elementu savienojumu šuvju, uzsvēra uzņēmumā.
Tāpat monolīta dzelzsbetona risinājums ļauj minimizēt ūdens caursūkšanās riskus caur tuneļa konstrukcijas grīdu un sienām, kas konkrētajā gadījumā ir īpaši būtiski, jo būves ekspluatācija paredzēta zem gruntsūdens līmeņa.
Vienlaikus LVC uzsvēra, ka tuneļa ģeometrija ir sarežģīta, kas neļautu izmantot tipveida risinājumus, bet būtu nepieciešamība pēc daudziem unikāliem elementiem.
Vienlaikus LVC standarti pieļauj izmantot saliekamo dzelzsbetonu, un valsts ceļu tīklā tiek pielietotas arī saliekamās konstrukcijas, piemēram, Ķekavas apvedceļa trasē vai liela izmēra caurteku projektos, kuros izmanto arkveida risinājumus.
LETA jau ziņoja, ka uz Bauskas šosejas ievada Rīgā pie Krustkalniem izbūvē gājēju tuneli.
Būvdarbi ilgs līdz 2026.gada vasaras beigām.
Tuneļa būvdarbi notiks divos etapos, vispirms slēdzot labās puses, pēc tam kreisās puses virzienā Ķekava-Rīga brauktuvi. Atbilstoši projektam paredzēts izbūvēt monolīta dzelzsbetona konstrukcijas tuneli ar kāpnēm un rampām, kas savienosies ar esošo Ķekavas novada infrastruktūru un Rīgas pilsētas gājēju un velobraucēju infrastruktūru. Tunelis iekšpusē būs četrus metrus plats un 2,5 metrus augsts, celiņu klās asfaltbetona segums, tas tiks izbūvēts atbilstoši vides pieejamības prasībām.
Abām brauktuvēm pārbūvēs asfaltbetona segumu, abās pusēs izbūvēs gājēju un velosipēdistu celiņus un apgaismojumu. Pārbūvēs autobusu pieturu "Neilandi", uzstādīs jaunu ceļu aprīkojumu un ieklās horizontālos apzīmējumus.
Darbus veic SIA "Tilts". Līgumcena autoceļa būvdarbiem ir 1 485 735 eiro, bet tuneļa būvei - 1 961 177 eiro, no tās 85% ir Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda finansējums. Būvuzraudzību nodrošinās SIA "Firma L4".
Gājēju un velobraucēju tuneļa projekta autors ir "Vektor T", bet autoceļa pārbūvi projektēja SIA "Projekts EAE".
LVC izveidota 2004.gada nogalē un pieder valstij. Uzņēmums pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē valsts autoceļu tīkla finansējumu un organizē iepirkumus valsts vajadzībām. LVC pārvalda vairāk nekā 20 000 kilometru valsts autoceļu.