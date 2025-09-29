Iedzīvotāju izveidota atpūtas vieta Omiķu gravā
Vārmes aktīvo iedzīvotāju kopiena Omiķu gravā, Šķēdes dzirnavezera krastā, izveidojusi vietu atpūtai ar piknika galdiem.
Vārmes iedzīvotāji pašu spēkiem iekārtojuši skaistu atpūtas vietu. FOTO
Vārmes aktīvo iedzīvotāju kopiena Omiķu gravā, Šķēdes dzirnavezera krastā, izveidojuši skaistu atpūtas vietu ar ugunskura vietu un piknika galdiem.
"Brauc un ievērtē jauno ugunskura vietu, piknika galdus un solus. Otro elpu ieguvušas arī kāpnes un norobežojumi. Projekts īstenots ar pašu vārmenieku rokām ar biedrības "Darīsim paši" un Kuldīgas novada pašvaldības atbalstu," vietnē "Facebook" ziņo Vārmes aktīvo iedzīvotāju kopiena.
Kopienas dalībnieks Jānis Druvaskalns medijam "Kurzemnieks.lv" atklāj, ka kopienā darbojas 50 dalībnieku, kas iepriekš darbus apkaimē veica tikai pēc pašu iniciatīvas. "Bet mums trūka galdu, tāpēc izdomājām, ka konkursa "Darīsim paši" projektā jāuztaisa kārtīgi galdi un soli, kur ērti piesēst. Laika zobs jau apēd visu – skats vairs nebija tik smuks kā sākumā. Projektu uzrakstīja kopienas dalībniece Signe Braslauska, un ieguvām 800 eiro. Budžetā iekļāvāmies – nācās piemaksāt tikai septiņus centus," smejot norāda Druvaskalns.
Viņš pauž, ka šobrīd, kad darbi ir paveikti, visiem apkaimes iedzīvotājiem ir gandarījums, ka viņiem būs vieta, kur atpūsties.