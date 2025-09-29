Tradicionālajās akmens mešanas sacensībās uzvaru izcīna Grīva un Lasmane
Svētdien, 28. septembrī, Ventspilī jau 30. reizi tika aizvadītas tradicionālās akmens mešanas sacensības. Tajās par uzvarētāju vīriešu konkurencē kļuva Jānis Svens Grīva, bet sieviešu konkurencē labākā bija Sanita Lasmane.
Šķēpmetējs Jānis Svens Grīva uzvaru akmens mešanā izcīnīja ar 103 metru tālu raidījumu. Otrajā vietā ierindojās Kristaps Bišofs ar 99 metru tālu metienu, bet trešais palika Martins Kaudze, kura akmens piezemējās 96 metru tālumā. Savukārt sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja Sanita Lasmane ar 65 metru tālu raidījumu, otro vietu izcīnīja Māra Grīva ar 49 metriem, bet trešajā vietā ierindojās Lauma Grīva. Sacensībās piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieku, kuri sacentās dažādās vecuma grupās.
Sacensības Ventspils Zilā karoga pludmalē tika rīkotas jau 30. reizi un šo sacensību iniciators ir izcilais vieglatlētikas treneris Māris Grīva. Sacensību formāts paredz, ka katram dalībniekam tiek dota iespēja mest sevis izvēlētos akmeņus trīs reizes, bet ieskaitīts tiek labākais mēģinājums. Sacensību noslēgumā trīs papildu metieni tiek doti labāko rezultātu īpašniekiem sieviešu un vīriešu konkurencē. Dalība sacensībās ir bezmaksas, un visi dalībnieki tiek apbalvoti ar saldām veicināšanas balvām.