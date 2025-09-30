Pensiju un atlīdzību indeksācija no 1. oktobra: īsumā par svarīgāko
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 2025. gada 1. oktobrī indeksē vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2025. gada 30. septembrim, informē aģentūra.
Vienlaikus palielina arī piešķirtās piemaksas pie vecuma vai invaliditātes pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.
Indeksē visu piešķirto pensiju, ja tā nepārsniedz 1488 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1488 eiro, indeksē tikai daļu no piešķirtās pensijas – 1488 eiro.
Politiski represētajām personām, personām ar I grupas invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, kā arī personām, kurām vecuma pensija piešķirta no agrāka vecuma sakarā ar bērna ar invaliditāti aprūpi un audzināšanu vai piecu un vairāk bērnu aprūpi un audzināšanu, indeksē visu pensiju neatkarīgi no tās apmēra. Ja personām, kuras aprūpējušas un audzinājušas bērnus, pensija piešķirta pēc vispārējiem noteikumiem vai cita veida pensija, piemēro indeksāciju ar noteikto ierobežojumu.
Vecuma pensiju indeksācijā piemēro atšķirīgus indeksus, ņemot vērā apdrošināšanas stāžu:
- līdz 29 gadiem – 1,0635;
- no 30 līdz 39 gadiem – 1,0686 (arī personām, kurām vecuma pensija ir piešķirta par darbu kaitīgos, smagos (2. saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1. saraksts) darba apstākļos (arī, ja stāžs ir mazāks par 30 gadiem);
- no 40 līdz 44 gadiem – 1,0737;
- 45 un vairāk gadu – 1,0787.
Invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijām, kā arī apdrošināšanas atlīdzībām piemēro indeksu 1,0635 neatkarīgi no apdrošināšanas stāža.
Piešķirtā piemaksa par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, palielināta:
- 1,72 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim
- 2,58 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.
Pensijas un atlīdzības VSAA indeksē automātiski bez klienta iesnieguma.
Lai uzzinātu pensijas vai atlīdzības apmēru pēc indeksācijas, VSAA piedāvā izmantot indeksācijas kalkulatoru.
1. Piemērs
Līdz indeksācijai
Personai ar 38 gadu stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2025. gada 30. septembrī ir 690 eiro.
Pie vecuma pensijas ir piešķirta piemaksa par 20 gadu apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim 32,40 eiro (20x1,62).
Kopējais pensijas un piemaksas pie pensijas apmērs 722,40 eiro.
Iedzīvotāja ienākumu nodokli (IIN) neietur, jo neapliekamais minimums ir 1000 eiro (algas nodokļa grāmatiņa iesniegta VSAA). Izmaksājamā summa – 722,40 eiro.
Pēc indeksācijas (no 2025. gada 1. oktobra)
Pensijas apmērs 737,33 eiro (690x1,0686)
Piemaksa pie pensijas 34,40 eiro (20x1,72).
Kopējais pensijas un piemaksas apmērs 771,73 eiro.
IIN neietur, jo neapliekamais minimums 1000 eiro.
Izmaksājamā summa – 771,73 eiro.
Persona pēc indeksācijas saņems par 49,33 eiro vairāk.
2. Piemērs
Līdz indeksācijai
Personai ar 45 gadu stāžu ir piešķirta vecuma pensija, kuras apmērs 2025. gada 30. septembrī ir 1490 eiro.
Pie vecuma pensijas ir piešķirta piemaksa par 25 gadu apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada 31. decembrim 40,50 eiro (25x1,62).
Kopējais pensijas un piemaksas pie pensijas apmērs 1530,50 eiro.
No summas, kas pārsniedz 1000 eiro (algas nodokļa grāmatiņa iesniegta VSAA), ietur IIN 25,5% – 135,28 eiro ((1530, 50 – 1000)x25,5%).
Izmaksājamā summa – 1395,22 eiro.
Pēc indeksācijas (no 2025. gada 1. oktobra)
Pensijas apmērs 1607,11 eiro (1490 + (1488 x 1,0787 – 1488)).
iemaksa pie pensijas 43 eiro (25x1,72).
Kopējais pensijas un piemaksas pie pensijas apmērs 1650,11 eiro.
IIN – 165,78 eiro ((1650,11-1000)x25,5%).
Izmaksājamā summa – 1484,33 eiro (1650,11-165,78).
Persona pēc indeksācijas saņems par 89,11 eiro vairāk.