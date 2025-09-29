“Krievija turpinās pārbaudīt NATO” - Nacionālā apvienība aicina pastāvīgi slēgt gaisa telpu pie austrumu robežas
Nacionālā apvienība (NA) rosina pastāvīgi slēgt Latvijas gaisa telpu pie austrumu robežas līdz turpmākam valdības lēmumam, bet vismaz līdz militāro mācību “Zapad 2025” beigām, kas joprojām turpinās. Šāds solis ir būtisks, lai stiprinātu Latvijas drošību un novērstu iespējamas provokācijas.
25. septembrī tika konstatēta kārtējā provokācija – pieci Krievijas iznīcinātāji tuvojās NATO gaisa telpai rietumos no Latvijas piekrastes, neievērojot lidojumu drošības starptautiskos noteikumus. No Šauļu aviobāzes pacēlās Ungārijas iznīcinātāji “Gripen”, lai pārtvertu un eskortētu Krievijas iznīcinātājus projām.
“Militāro mācību “Zapad” laikā tiek aktivizēti ievērojami militārie resursi, kuru klātbūtne Baltijas valstu tuvumā nebeidzas līdz ar mācību aktīvās fāzes noslēgumu. Vēsturiski pierādījies, ka šādos periodos palielinās hibrīddraudu un izlūkošanas risku iespējamība, kā arī novērojama agresīva retorika un darbības, kas vērstas uz NATO austrumu flanga destabilizēšanu. To redzam arī šobrīd, kad jau virkne Eiropas valstu piedzīvojušas dažāda veida gaisa telpas pārkāpumus. Arī pēc mācību aktīvās fāzes beigām nepieciešams saglabāt pastiprinātu kontroli Latvijas austrumu gaisa telpā, lai novērstu iespējamas izlūkošanas vai cita veida darbības,” norāda bijusī aizsardzības ministre Ināra Mūrniece (NA).
NA atgādina, ka pirms “Zapad” mācību sākuma NA rosināja pilnībā slēgt Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju uz šo militāro mācību laiku. Tika pieņemts lēmums līdz 18. septembrim slēgt Latvijas gaisa telpu pie austrumu robežas. Pēc šī termiņa tika lemts pagarināt gaisa telpas slēgšanu līdz 8. oktobrim, taču tikai diennakts tumšajā laikā no pl. 20.00 vakarā līdz pl. 7.00 rītā. NA ieskatā, gaisa telpas zona jāpatur slēgta arī pēc šobrīd noteiktā termiņa 8. oktobrī, turklāt slēdzot to visu diennakti, nevis tikai tumšajā laikā.
NA norāda uz virkni incidentu, kas notikuši pēdējo nedēļu laikā. Sākotnēji NA rosināja slēgt robežu, reaģējot uz 10. septembrī Polijas gaisa telpu pārkāpušiem Krievijas bezpilota lidaparātiem. 18. septembrī publiski izskanēja informācija par Ventspils novada Vārves pagasta pludmalē atrasto, pēc Nacionālo Bruņoto spēku publiski paustā, visticamāk, Krievijas drona “Gerbera” atlūzu. 22. septembrī pēc neidentificētu dronu konstatēšanas tika slēgta Kopenhāgenas lidosta Dānijā, 23. septembrī – Oslo lidosta Norvēģijā. 24. septembrī droni tika pamanīti virs Olborgas lidostas Dānijā, naktī uz 25. septembri – virs lidostām Esbjergā un Senderborgā, kā arī virs Vojensas militārā lidlauka, kur izvietoti Dānijas gaisa spēku iznīcinātāji.
Droni nebūt nav vienīgais instruments, ko Krievija izmanto, lai pārkāptu un testētu sabiedroto gaisa telpas. 19. septembrī trīs Krievijas iznīcinātāji MiG-31 bez atļaujas pārkāpa Igaunijas gaisa telpu, tajā uzturoties 12 minūtes. Igaunija pieprasīja NATO konsultācijas atbilstoši Ziemeļatlantijas līguma 4. pantam. Turpretī 24. septembrī Krievijas kara lidmašīna Baltijas jūrā veica militāru provokāciju – pārlidoja pār Vācijas karaflotes regati “Hamburg”, kas piedalījās NATO manevros “Neptune Strike”.
Reaģējot uz šiem notikumiem, NA rosina pastāvīgi slēgt Latvijas gaisa telpu gar robežu ar Krieviju un Baltkrieviju līdz turpmākam valdības lēmumam, bet vismaz līdz militāro mācību “Zapad 2025” beigām. NA norāda, ka notiekošais liecina: Krievija arvien turpinās pārbaudīt NATO spējas un pacietību, un Latvijai jārēķinās ar paaugstinātu apdraudējuma un drošības risku līmeni. Gaisa telpas slēgšana šādā situācijā nepieciešama, lai mūsu atbildīgās iestādes varētu nodrošināt atbilstošu kontroli, kā arī lai sniegtu skaidru signālu sabiedrībai un mūsu starptautiskajiem partneriem, ka Latvija ir gatava sargāt savu suverenitāti. NA uzsver, ka Latvijas drošība nedrīkst būt pakļauta kompromisiem; tikai izlēmīga un saskaņota rīcība ļaus novērst potenciālus draudus un stiprināt mūsu valsts aizsardzības spējas šajos ģeopolitiski saspringtajos apstākļos.