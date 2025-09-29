Labklājības ministrs kritizē kolēģus par nepaveikto cīņā pret vardarbības mazināšanu sabiedrībā
Labklājības ministrija (LM) izpildījusi visus mājasdarbus saistībā ar vardarbības pret sievietēm un bērniem mazināšanu, tomēr citas ministrijas to nav izdarījušas, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" norādīja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).
Komentējot paša pārstāvētās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) lēmumu atbalstīt lēmumprojektu par Latvijas izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas, Uzulnieks pauda, ka tā būs iespēja visām iesaistītajām ministrijām doties uz Ārlietu komisiju un stāstīt par līdz šim paveikto vardarbības mazināšanā.
Uzulnieks izvairīgi atbildēja uz jautājumu par to, vai līdzšinējais ministriju darbs ir pietiekams iemesls, lai izstātos no Stambulas konvencijas. "Vēl jau neesam izstājušies," teica politiķis.
"Man nav svarīgi kā politiķim, vai esam vienā direktīvā, otrā direktīvā, trešā konvencijā. Man vajag reālus rezultātus. Vardarbība ir viena no manām prioritātēm, un diemžēl cipari nav labi, un vardarbība pret sievietēm, seksuālā, emocionālā vardarbība ir pieaugusi," teica ministrs.
Viņš akcentēja, ka visi lēmumi valstī tiek pieņemti, balstoties likumdošanā, savukārt konvencija tikai sniedzot vadlīnijas. "Ja deputāti lems, ka no konvencijas jāizstājas, tad iesāktais kurss par vardarbības novēršanu jāturpina," teica politiķis, jo svarīgs ir rezultāts.
Uzulnieks uzsvēra, ka LM ļoti daudz strādājusi, lai mazinātu vardarbību, tomēr citas ministrijas "nav to tik veiksmīgi izdarījušas", tāpēc esot ļoti labi, ka lēmumprojekts nodots Saeimas komisijai, kur tiks vērtēts, kā sekmējusies cīņa ar vardarbību.
Viņš nezina, kāpēc citas ministrijas sliktāk pildījušas vardarbības izskaušanas plānā noteikto. Uzulnieka ieskatā LM paveikusi pilnīgi visus mājasdarbus. Tomēr, piemēram, veselības ministrijas jomā nav izveidoti speciāli atbalsta centri pie ārstniecības iestādēm, izglītības jomā nepārtraukti atlikta vardarbības mazināšanas programmas īstenošana un pedagogiem nav kompetenču cīņai ar vardarbību skolās, trūkst psihologu, psihiatru, policijas darbinieku. Minētās ministrijas ir "Jaunās vienotības" pārziņā.
"Šīs ir tās ministrijas, kas nav izdarījušas savus mājasdarbus," uzskaitīja ministrs, atzīstot, ka grozījumi Krimināllikumā gan atzīstami par labu paveikto darbu.
Kā ziņots, premjerministre Evika Siliņa (JV) pirmdien gaidīs skaidrojumu no koalīcijā esošās ZZS un tās pārstāvja Uzulnieka saistībā ar pagājušās nedēļas balsojumu Saeimā par izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas.
Premjere, kura pagājušajā nedēļā vairākas dienas bija vizītē Vācijā, pēc ceturtdienas Saeimas balsojuma paziņoja, ka šāds ZZS balsojums ir koalīcijas līguma pārkāpums.
Sestdien Siliņa žurnālistiem sacīja, ka ZZS balsojumā Saeimā faktiski ir izteikusi savu vērtējumu par labklājības ministra Uzulnieka darbu. Viņa paskaidroja, ka tieši Labklājības ministrija ir Stambulas konvencijas virzītāja, vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja.
Pēc ZZS uzklausīšanas paredzēta arī tikšanās ar pārējiem koalīcijas partneriem, lai pārrunātu situāciju.
Premjere norādīja, ka vispirms ir jāuzklausa ZZS skaidrojums par balsojumu un tikai tad var pieņemt kādus lēmumus.
Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksme gaidāma plkst.15.
Jau vēstīts, ka, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās ZZS atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Tāpat vēstīts, ka pirms nedēļas parlamentārieši nodeva vērtēšanai komisijās vairākus opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos likumu grozījumus, ar kuriem rosināts ierobežot nepilngadīgo dalību lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) pasākumos un noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
Arī šie LPV rosinātie likumprojekti ceļu parlamentā sāka, kopā ar opozīciju balsojot valdošās koalīcijas dalībniecei ZZS. Koalīcijas deputāti no JV un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektiem.