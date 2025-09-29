Līdz nākamā gada beigām pilnībā pabeigs austrumu robežas tehnoloģisko risinājumu, sola LVRTC
Valsts austrumu robežas apsardzības tehnoloģiskās infrastruktūras izbūvē darbi norit pēc plāna, pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" sacīja Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.
"Viss rit pēc plāna," viņš sacīja, norādot, ka līdz šim projektā ir izdarīts salīdzinoši daudz, tostarp visu vairāk nekā 450 kilometru garumā ir veikta projektēšana un šobrīd darbi notiek vairāk nekā 200 kilometru garā posmā. Šogad testa režīmā plānots robežsardzei nodot apmēram trešo daļu jeb posmu 150 kilometru garumā, bet līdz nākamā gada beigām paredzēts nodot visu.
Tajā pašā laikā Ozols atzīmēja, ka sarežģījumus rada tas, ka tiek bojāta jau izveidotā infrastruktūra.
"Sarežģījumi ir apstāklī, ka jau izveidotais tiek bojāts no pretinieku puses, bet lielā mērā mēs ar to rēķinājāmies un rodam dažādus risinājumus, lai šī infrastruktūras bojāšana būtu ar pēc iespējas mazākām sekām," sacīja Ozols, piebilstot, ka līdz šim tika bojāts žogs, izgriežot atsevišķus posmus vai apgāžot stabus, bet šobrīd tiek bojātas elektrības sadalnes vai datu pārraides mezgli.
LVRTC vadītājs gan piebilda, ka ar šādiem gadījumiem kompānija rēķinājās, tādējādi nozīmīgi pārrāvumi šobrīd neveidojas.
LETA jau vēstīja, ka LVRTC izbūvē valsts austrumu robežas apsardzības tehnoloģisko infrastruktūru vairāk nekā 450 kilometru garumā, kas nodrošinās robežas pārraudzību ar dažādu sensoru, kā arī videonovērošanas un datu analītikas palīdzību.
LVRTC izstrādātais tehnoloģiskais risinājums ir paplašinājums fiziskajai robežai - žogam, kas jau izbūvēts. Fiziskā infrastruktūra rada fizisku šķērsli, kas robežpārkāpējiem jāpārvar, savukārt tehnoloģiskā infrastruktūra ļaušot savlaicīgi identificēt pārkāpējus un reaģēt preventīvi.
Tehnoloģiskā risinājuma izbūve sastāv no optisko šķiedru kabeļu tīklu, elektroapgādes tīkla, videonovērošanas stabu, datu pārraides tīkla un perimetra uzraudzības tehnoloģisko līdzekļu infrastruktūras un citas saistītās infrastruktūras izbūves, kā arī programmatūras, kas spēj korelēt sensoru datus. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
"Veidotais tehnoloģiskais risinājums ir apjomīgākais inovāciju kopums, kā arī pašlaik apjomīgākais mākslīgā intelekta pielietojums Latvijā," iepriekš pauda Ozols.
LVRTC īsteno projektu, sadarbojoties ar Valsts robežsardzi.
LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC pārvalda valstij piederošās mobilo sakaru operatora "Latvijas mobilais telefons" (LMT) daļas.