Rīgā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks.
Rīgā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks

Sestdien ugunsgrēkā Rīgā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Sandra Vējiņa.

Izsaukumu uz ugunsgrēku divstāvu dzīvojamajā mājā VUGD saņēma plkst.9.54, Otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un pārsegums 10 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.

Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukumus - 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet vēl 18 izsaukumi bija maldinājumi.

