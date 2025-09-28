Rīgā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks.
112
Šodien 10:32
Rīgā ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks
Sestdien ugunsgrēkā Rīgā gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāve Sandra Vējiņa.
Izsaukumu uz ugunsgrēku divstāvu dzīvojamajā mājā VUGD saņēma plkst.9.54, Otrā stāva dzīvoklī dega sadzīves mantas un pārsegums 10 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks.
Pagājušajā diennaktī VUGD saņēma 50 izsaukumus - 14 uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet vēl 18 izsaukumi bija maldinājumi.