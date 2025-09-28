Saeimas komisija ieceri par izstāšanos no Stambulas konvencijas sāks vērtēt oktobrī
Saeimas Ārlietu komisija ieceri par izstāšanos no Stambulas konvencijas sāks vērtēt trešdien, 8. oktobrī, liecina sēdes darba kārtība.
Sēdes sākums iecerēts plkst.10. Tā notiks Saeimas komisiju sēžu zālē Jēkaba ielā 6/8, 306.telpā.
Eiropas Padomes Konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija Latvijā stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā.
Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.
Jau vēstīts, ka, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstam, Saeima ceturtdien vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pauda, ka ZZS balsojums ir koalīcijas līguma pārkāpums un pēc atgriešanās no Vācijas viņa pirmdien, 29. septembrī gaida skaidrojumu no ZZS un labklājības ministra Reiņa Uzulnieka.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.