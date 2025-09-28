Latvijā gaidāma tipiski rudenīga diena.
Sabiedrība
Šodien 08:17
Latvijā gaidāma tipiski rudenīga diena
Svētdien Latvijā gaidāma tipiski rudenīga diena, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Saule mīsies ar mākoņiem un diena aizritēs bez būtiskiem nokrišņiem. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu, austrumu vējam, gaiss iesils līdz +11..+16 grādiem.
Rīta stundās atsevišķos rajonos saglabāsies migla, brīdina sinoptiķi.
Rīgā dienā paies bez nokrišņiem un ar lēnu ziemeļaustrumu, austrumu vēju, termometra stabiņam pakāpjoties līdz +15 grādu atzīmei.