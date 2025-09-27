"SEB bankas" un "Citadeles" pārstāvji ir informējuši, ka klientu apkalpošanu Balvos varētu sākt no 2026. gada.
Novadu ziņas
Šodien 18:58
Balvu novada pašvaldība sola no nākamā gada Balvos nodrošināt banku pakalpojumus
Lai banku pakalpojumi būtu tuvāk iedzīvotājiem, Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks (LZP) jau ir ticies ar "SEB bankas" un bankas "Citadele" pārstāvjiem un pārrunājis turpmākās sadarbības iespējas klientu apkalpošanai Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) telpās Balvos, informēja pašvaldība.
"SEB bankas" un "Citadeles" pārstāvji ir informējuši, ka klientu apkalpošanu Balvos varētu sākt no 2026. gada. Konsultācijas tiks nodrošinātas atbilstoši pieprasījumam, iepriekš piesakoties, bet ne biežāk kā reizi nedēļā.
Balvu novada pašvaldības VPVKAC vadītāja Irēna Začeva norāda, ka ikdienā iedzīvotājiem mēdz būt nepieciešamas bankas speciālistu konsultācijas, un līdz šim VPVKAC darbinieki palīdzēja tās pieteikt Rēzeknē.
Banku pārstāvjiem tiek piedāvātas telpas VPVKAC klientu apkalpošanas zālē Partizānu ielā 14, Balvos. Tajās būs nodrošināta elektrība, siltums, internets un mēbeles, bet bankas maksās nomas maksu.