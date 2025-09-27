Astoņos mēnešos fiziskās personas uz Latvijas robežas 227 reizes deklarējušas skaidru naudu virs 10 000 eiro
Šā gada astoņos mēnešos uz Latvijas robežas fiziskās personas 10 000 eiro un vairāk skaidrā naudā deklarējušas 227 reizes, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotā informācija.
Iebraucot vai izbraucot no Latvijas uz Eiropas Savienības (ES) ārējās robežas fiziskajām personām ir obligāti jādeklarē skaidras naudas līdzekļi, ja to apmērs ir 10 000 eiro vai vairāk. Šogad deviņas reizes deklarēta arī summa, kas ir mazāka par 10 000 eiro, mazākā no tām - 4500 eiro.
Tostarp 37 gadījumos lielas naudas summas deklarējušas personas, kas iebraukušas no Krievijas. Latvija kā galamērķis ticis norādīts 11 no šiem gadījumiem. Lielākā deklarētā summa uz Latvijas robežas, kas nākusi no Krievijas, šogad bijusi 155 800 eiro.
Persona, kas šo summu deklarējusi, kā savu galamērķi bija norādījusi Vāciju. Lielākā deklarētā summa, kuru persona, ierodoties no Krievijas, kā galamērķi norādījusi Latviju, bija 28 912 eiro. Šā gada maijā viena persona, kas ieradās no Krievijas uz Latviju, arī deklarējusi 28 765 eiro. Turklāt šī persona Latvijā ieradās ar gaisa transportu, summu deklarējot lidostas robežkontroles punktā.
Savukārt Krievija kā galamērķa valsts norādīta 59 gadījumos, tostarp Latvija kā nosūtītājvalsts uzrādīta 20 gadījumos. Lielākā summa bijusi 709 222 eiro, kas deklarēta, kā nosūtītājvalsti norādot tieši Latviju.
Šī summa deklarēta šā gada augustā Grebņevas muitas kontrolpunktā. Arī kā galamērķi norādot Krieviju, bet nosūtītājvalsti - Latviju, vienā gadījumā skaidra nauda deklarēta lidostas kontrolpunktā. Tas noticis šā gada augustā, kad persona deklarējusi 19 666 eiro.
Kā skaidro VID, gadījumos, kad lidostas muitas kontroles punktā iesniegtajās skaidras naudas deklarācijās kā nosūtītājvalsts (pirmā izbraukšanas valsts) ir norādīta Krievija, bet galamērķa valsts - Latvija, personas ieradās Latvijā caur tranzītvalsti, kas nav ES dalībvalsts. Ierodoties no trešās valsts, pirmajā ES ārējās robežas šķērsošanas punktā, proti, lidostā, tika iesniegta skaidras naudas deklarācija.
2025.gadā tās divas personas, kas bija deklarējušas naudu, vienā gadījumā kā nosūtītājvalsti, bet otrā kā galamērķi norādot Krieviju, bija tranzītā lidojušas caur Turciju.