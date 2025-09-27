FOTO: bagātīgi norit Miķeļdienas svētki Doma laukumā

Miķeļdienas svētki Doma laukumā (2025. gada 27. septembris)
Šajā nedēļas nogalē, 27. un 28. septembrī, Rīgā norisināsies dažādi Miķeļdienai veltīti pasākumi.
27. septembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00 pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā ar rudens ražas svētku pasākumu “Miķeļdienas gadatirgus” tradicionāli godināsim skaistu, latvisku ieražu – senos gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētkus – Miķeļus.
Miķeļdienas gadatirgus būs īsta rudens garšu un smaržu parāde – Latvijas laukos un dārzos augušas daždažādas rudens veltes – ogas, augļi un dārzeņi, saimnieču un saimnieku gatavoti daudzveidīgi gardumi, tostarp siers, pašcepta maize, svaigs medus un daudz kas cits. Tirgus priecēs arī ar plašu etnogrāfisku un mūsdienīgu lietišķās mākslas darinājumu klāstu.
Visas dienas garumā apmeklētājus priecēs skatuves programma, kurā uzstāsies Rīgas folkloras kopas, orķestri un deju kolektīvi, kā arī vieskolektīvs no Norvēģijas.
Doma laukumā varēs dzirdēt pūtēju orķestri “Fanfara”, bērnu vokālo ansambli “Magonīte”, bērnu deju ansambli “Teiksmiņa”, bērnu un jauniešu vokālais ansambli “Kolibri”, orķestri “Rīga”, bērnu deju ansambli “Dzirkstelīte”, vidējās paaudzes deju kolektīvu “Oglīte” un senioru deju kolektīvu “Oglīte”, bērnu deju ansambli “Dzīpariņš”, tautas deju kolektīvu “Dzīpars”, pūtēju orķestri “Stabekk Janitsjarorkester” (Bærum, Norvēģija), jauniešu deju kolektīvu “Dejotprieks” un vidējās paaudzes deju kolektīvu “Dejotprieks”, folkloras kopu “Abra” un tautas deju ansambli “Liesma”. Noslēgumā plkst. 16.00 uzstāsies ballīšu grupa “Perlamutrs”.
Miķeļdienas pasākumi “Mazajā ģildē”, Imantā un Mežaparkā
Savukārt 28. septembrī no plkst. 12.00 līdz 13.00 Mazās ģildes dārzā norisināsies Miķeļdiena ar sievu folkloras kopu “Vilcenes” dalību, ar kuru kopā izdziedāsim tautas dziesmas, iesim rotaļās, uzzināsim un atgādināsim viens otram Miķeļdienas ticējumus, paražas un nobaudīsim ražas augļus.
Kultūras centrā “Imanta” pasākumā “Miķelīt’s bagāts vīrs” no plkst. 12.00 līdz 14.00 notiks radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem, Miķeļdienas rotaļas, rudens spēļu turnīrs, “Jumja ķeršanas sacensības”, konkursizstāde ar netipiskas formas augļiem un dārzeņiem, kā arī Miķeļdienas ražas tirdziņš. Skatuves programmā plkst. 12.15 varēs vērot izklaidējošu monoizrādi bērniem “Kur pazudis vilks?”, vēlāk muzicēs etno grupa “Zeidi”, norisināsies gadskārtu spēles, konkursi, mīklas, kam sekos grupas “Tā kā pērn” uzstāšanās. Miķeļdienas pasākums noslēgsies ar spēļu un konkursizstādes uzvarētāju apbalvošanu un radošo darbnīcu darinājumu demonstrēšanu. Pasākums piemērots ģimenēm ar bērniem, vada Raitis Zapackis un Līga Broduža.
Arī Mežaparka Lielās estrādes Kokaru zālē un ārtelpā norisināsies Miķeļdienas pasākums “Iegriez sauli Miķeļos!”. No plkst. 12.00 būs radošās darbnīcas, konkursi, spēles un sportiskas aktivitātes bērniem, Valsts robežsardzes informatīvā telts, tirdziņš, DJ VinK priekšnesums, rotaļas, sadziedāšanās ar folkloras kopu “Malībieš`”, kā arī grupas “Jakob Noiman festival band” koncerts. Pasākuma vadītājs Juris Mūrmanis.
Rudens saulgriežu svinības Tallinas ielas kvartālā
Ar devīzi “Miķelis nāk kvartālā” 27. septembrī no plkst. 15.00 līdz 23.00 Miķeļdienas svinības norisināsies arī Tallinas ielas kvartālā, kur varēs dzirdēt duetu “Čipsis un dullais”, kantrī mūzikas apvienību “Dēka”, tautas mūzikas apvienību “Raxtu Raxti”, Rihardu Zaļupi, repa improvizācijas kolektīvu “Brīvrunu projekts”, folkloras kopu “Brička”, etno grupu “Zeidi”, kantrī mūzikas grupu “Dakota”. Tallinas ielas kvartālā gaidāms arī Miķeļdienas tirdziņš, meistardarbnīcas, rituāli un dažādas aktivitātes.
Visos pasākumos ieeja bez maksas.