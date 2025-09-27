Anda Čakša uzrunā partijas "Jaunā Vienotība" kongresa dalībniekus
Šodien noticis partijas "Jaunā Vienotība" kongress un jauna priekšsēdētāja vēlēšanas.
Anda Čakša publicējusi uzrunu kongresa dalībniekiem: "Cienījamie kolēģi, partijas biedri, cīņas biedri! Mūsu kongress notiek ļoti sarežģītā situācijā. Ne tikai ārpolitiskajā, kur augošie drošības izaicinājumi mums nav nekas jauns, bet arī iekšpolitikā. Esam šobrīd esošās valdošās koalīcijas krīzes apstākļos, ko iezīmēja ceturtdienas balsojums Saeimā par Stambulas konvenciju.
Faktiski mēs vairs nevaram uzticēties mūsu politiskajiem partneriem, un tas notiek brīdī, kad valstij jāapstiprina valsts budžets, kurš tik ļoti akūti nepieciešams mūsu valsts gan iekšējai, gan ārējai drošībai. Tieši tāpēc es gribu sākt ar to, ka novēlēt mūsu premjerei spēku un izturību šīs krīzes pārvarēšanā. Es domāju, ka mūsu partijai šobrīd kā sienai jāstāv mūsu premjerei aiz muguras un jāpauž viņai pilnīgs un nedalīts atbalsts.
Tagad par pašas partijas lietām. Gribētu pateikties visiem, kas piedalijās reģionālajās konferencēs pirms šī kongresa, ļaujot gan man, gan Edmundam Jurēvicam runāt par savām pozīcijām, gan uzklausīt viedokļus. Gan klātienē, gan neklātienes sarakstēs. Es kārtējo reizi pārliecinājos - mūsu partijai ir neapstrīdami visspēcīgākā cilvēkresursu ziņā.
Kas ir partijas organizācijas pamatuzdevums? Manuprāt, tas ir veidot tādu organizētības tīklu, kas ļautu vismaksimālākā veidā mobilizēt partijas rīcībā esošos resursus. It īpaši cilvēkresursus. Un šeit mums sev jāuzdod jautājums - vai mēs esam simts un pat vairāk procenti no tā, kas mēs varam būt? Vai arī mēs esam zem simts procentiem no tā, kas mēs varam būt.
Stojas filozofiem ir tāds teiciens- sēkla lielāka par tīrumu. Attiecībā uz cilvēku tas nozīmē būt kaut kam vairākam, nekā to prasa pašreizējie apstākļi. Nest sevī nemitīgas attīstības dīgļus, perspektīvi. Manuprāt, tas attiecināms arī uz politisku organizāciju, partiju. Šeit, manuprāt, mums ir ko pārdomāt.
Kas attiecas uz šodienu, mēs pietiekami profesionāli tiekam galā ar varas partijas misiju. Ir grūti, bet tiekam. Un, cerams, tiksim pāri arī pašreizējai krīzei. Bet! Tuvojas vēlēšanas. Politiskajā tirgus laukumā parādās dažādi piedāvājumi, cits mānīgs, cits mazāk mānīgs. Un nav pareizi apgalvot, ka vēlētājs vērtē tikai padarīto. Vēlētājs grib redzēt arī tuvas un tālākas nākotnes projektu. Vai mēs esam bijuši pietiekami drosmīgi un ambiciozi runāt, kadu Latviju mēs gribam redzēt pēc gada, pēc pieciem, pēc desmit gadiem?
Nospraust konkrētus izmēramus rezultātus ekonomikas attīstībai, demogrāfijai, tautas stiprumam un labklājībai. Jo tieši šīs lietas ir arī drošības pamatā. Ja ir vāja ekonomika, tad nekādi pieci vai četri procenti no budžeta aizsardzību nenodrošinās. Ja cilvēki aizbrauc vai dramatiski krītas dzimstība, tad nav kam ieročus rokās turēt.
Un es te nerunāju par dažādiem valdību plāniem, kas bieži iegūlušies un apputējuši ierēdniecības atvilknēs. Es runāju tieši par mūsu pašu partijas vīziju. Kas tiek noformulēta un izlolota mūsu pašu biedru vidū - gan iekšējās, gan ārējās debatēs. Un partijai tam ir potenciāls.
Atļaujiet man nedaudz paprovocēt. Runājot par tām pašām vēlēšanām. Var jau dažādi tikt ievēlētam. Piemēram, kā mazākajam ļaunumam. Vai - bailēs no tā, ka kāds cits tiks ievēlēts. Starp citu, televīzijas ekrānos dažs labs politologs pauž, ka tieši uz to cer Jaunā Vienotība. Šāda ievēlēšana kādam var likties stabilitāte. Bet īstenībā, tā ved uz stagnāciju. Esmu pārliecināta, ka tas nav mūsu plāns. Nav Vienotības plāns. Mums jābūt ievēlētiem nevis kā minimālajam ļaunumam, bet kā maksimālajam labumam. Mēs to varam!
Bet tam partijā ir darāms darbs, kas jāsāk jau šodien. Tas ir tas, ko esmu jau nosaukusi par ekstra mobilizāciju. Un noslēgumā. Šodien balsojot par priekšsēdētāju, jūs balsojat par partijas nākotni. Balsojot par partijas nākotni, jūs balsojat par Latvijas nākotni."