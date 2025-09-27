Interesants fakts, kāpēc sievietes līdz 19. gadsimtam nevalkāja apakšveļu
Iespējams, daudzi būs pārsteigti par to, ka sieviešu apakšveļa, precīzāk - biksītes, ne vienmēr ir eksistējušas. Vismaz līdz 19. gadsimtam sievietes patiesībā nevalkāja apakšveļu tādā izpratnē, kā to saprotam mūsdienās. Un tas attiecas uz sievietēm no visām sabiedrības kārtām - gan bagātām, gan nabadzīgām, stāsta vēsturniece Eimija Bointona.
Tomēr nevajadzētu domāt, ka apakšveļa vispār nepastāvēja - tajos laikos tā vienkārši bija citāda. Piemēram, zem kleitas sievietes valkāja kokvilnas vai lina krekliņus un zeķes, kuras piesēja ar lentēm. Obligāta tērpa daļa bija korsete, kas atbalstīja krūtis.
Taču laikmetā, kad pat kailas potītes uzskatīja par skandālu, mūsdienu cilvēkiem šķiet vēl dīvaināk, ka zem visiem tiemm svārkiem sievietes bija bez kaut kā, kas pārklātu dibenu. Tomēr tam bija savs skaidrojums - apakšveļas neesamība atviegloja došanos uz tualeti, jo nebija jānovelk apģērbs, kas atradās zem daudzajiem svārku slāņiem.
Tajā pašā laikā apakšbiksīšu neesamība veicināja sievietes ķermeņa seksualizāciju, jo, ja sieviete nokrita vai vējš pacēla kleitu, viņa uzreiz parādīja pasaulei visu to, kas slēpās zem tās. No tā radās arī priekšstats, ka sieviete bija "pieejama", jo pietika tikai pacelt svārkus. Tāpat veidojās seksualizācija attiecībā uz zeķēm, jo brīži, kad sieviete tās uzvelk vai piesien ar lentēm, tika uzskatīti par ļoti erotiskajiem un intīmajiem.
Tomēr jau 19. gadsimtā parādījās tā dēvētās "atvērtās" apakšbikses - pantaletes. Sievietes tajās ievilka kājas, taču šīm biksītēm bija šķēlums cirkšņa rajonā. Neskatoties uz to, tas piešķīra tērpam zināmu pieticību un palīdzēja izvairīties no neērtām situācijām.
Interesanti, ka sākumā šīs apakšbikses reklamēja darba sievietēm un saistīja ar zemākajām sabiedrības kārtām, pat prostitūtām. Tāpēc augstāko aprindu sievietes kategoriski atteicās tās valkāt - uzskatīja, ka tas ir vulgāri un "nepiemēroti īstai dāmai".
Ar laiku situācija mainījās, un šāda apģērba gabals pakāpeniski kļuva par ierastu sieviešu garderobes sastāvdaļu. Bikšu garums atkarīgs no modes un no tā, kas tika uzskatīts par "pieņemamu". Dažkārt tās spraucās ārā no kleitām, citreiz - nē.
Laika gaitā šīs apakšveļas formas tika pilnveidotas un galu galā pārvērtās par tām biksītēm, ko pazīstam mūsdienās.