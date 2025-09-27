Ķirurgs: Latvija finansē mirstību, nevis ārstēšanu
Ķirurgs onkologs Armands Sīviņš asi kritizē Latvijas veselības aprūpes sistēmu, norādot, ka pašreizējais finansēšanas modelis faktiski nolemj pacientus nāvei - īpaši onkoloģijas jomā, kur Latvija pēc galvenajiem rādītājiem ierindojas starp pēdējām vietām Eiropā.
TV24 diskusijā "Naudas cena" Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Stacionāra "Latvijas Onkoloģijas centrs" Onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš asi kritizēja pašreizējo veselības aprūpes finansēšanas modeli, nosaucot to par "mirstības, nevis veselības finansēšanu."
Pēc viņa teiktā, sistēma nedarbojas pacientu interesēs, un galvenā problēma ir caurspīdīguma un datu pieejamības trūkums. "Pacientam jāredz viss: ārstēšanas rezultāti, konkrētā ķirurga rādītāji, pakalpojumu pieejamība, rindas dažādās slimnīcās, kur un kā ātrāk var saņemt palīdzību, kādas procedūras un izmeklējumi ir pieejami," uzsvēra Sīviņš.
Viņš norāda, ka necaurspīdīga sistēma rada "zemūdens akmeņus" - iespējams slēpt reālās problēmas, tostarp finansējuma trūkumu. Īpaši kritiska situācija ir onkoloģijas jomā.
"Latvija ieņem priekšpēdējo vietu Eiropā pēc līdzekļu apjoma, ko valsts atvēl viena onkoloģijas pacienta ārstēšanai. Un pēdējo vietu - pēc inovatīvo medikamentu pieejamības. Tā ir tieša pašreizējās politikas sekas," norādīja speciālists.
Pēc Sīviņa domām, pastāvošais modelis faktiski nolemj pacientus: "Pie šāda finansējuma apjoma tā nav veselības finansēšana - tā ir mirstības finansēšana."