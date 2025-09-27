Bankrotējis Latvijas dārzeņu pārstrādes uzņēmums
Zemgales rajona tiesa pasludinājusi dārzeņu pārstrādes uzņēmumu SIA "Kale Latvia Organic" par maksātnespējīgu, liecina informācija Maksātnespējas reģistrā.
Tiesa lēmumu pasludināt kompāniju par maksātnespējīgu pieņēmusi 9.septembrī. Kreditoru pieteikšanās termiņš ir 10. oktobris. Par "Kale Latvia Organic" maksātnespējas administratori iecelta Baiba Abzalona.
Jau ziņots, ka 2025.gada 10. aprīlī Zemgales rajona tiesa ierosināja "Kale Latvia Organic" tiesiskās aizsardzības procesa lietu, taču 13.augustā lieta tika izbeigta, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis
Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datiem, kompānijai šogad 23. septembrī bija administrēto nodokļu parāds 8519 eiro apmērā. Tomēr VID nevar sniegt precīzu informāciju par nodokļu nomaksas situāciju, jo nodokļu maksātājs nav iesniedzis visas nepieciešamās deklarācijas.
2024. gadā "Kale Latvia Organic" strādāja ar 34 083 eiro apgrozījumu un 327 839 eiro zaudējumiem, liecina "Firmas.lv" informācija.
Kompānija reģistrēta 2021. gadā, un tās pamatkapitāls ir 2800 eiro. Kompānija pieder Jeļenai Solomatinai (60%), Laurai Atelsonei (20%) un Krievijas pilsonei Natālijai Sibiļskai (20%).
Latvijā maksātnespējas pieaugums 2024. gadā visvairāk skāra vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozari (+22,3%), būvniecību (+16,72%) un ražošanu (+13,59%).
Galvenie iemesli - augošas izmaksas, iedzīvotāju pirktspējas kritums un strukturālas ekonomikas problēmas. Lielākais reģistrētais maksātnespējas gadījums bija SIA "prof.lv" (automašīnu remonts), kas ilustrē pakalpojumu sektora ievainojamību pret vāju patēriņu un pieaugošu saistību slogu.