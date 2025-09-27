Finanšu ministrija nolēmusi mainīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumu
Strādājot pie 2026. gada valsts budžeta un vidējā termiņa ietvara, tiek plānoti grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) un iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likumos, kas nodoti saskaņošanai iesaistītajām institūcijām.
Finanšu ministrijas (FM) sagatavotais risinājums paredz līdzsvarot ārvalstu un Latvijas investoru – fizisku personu – nodokļu slogu. Reizē šādas izmaiņas nodrošinātu papildu ieņēmumus pašvaldību budžetiem, jo IIN ir galvenais vietvaru ienākumu avots, informē ministrija.
“Pašlaik Latvijā uzņēmuma peļņai tiek piemērota 20% UIN likme, bet fizisko personu saņemtās dividendes ir atbrīvotas no IIN. Ar sagatavotajām izmaiņām likumos uzņēmumi, kuru īpašnieki ir tikai fiziskas personas, varēs izvēlēties alternatīvu nodokļu modeli: 15% UIN ieturēšana dividendēm uzņēmuma līmenī un 6% IIN fiziskajām personām. Tādējādi piedāvātās izmaiņas nodrošina starptautiski samērīgu nodokļu režīmu, saglabā budžeta ieņēmumu līdzsvaru, kā arī rada skaidrākus noteikumus investoriem,” skaidro FM valsts sekretāre Baiba Bāne.
Jāpaskaidro, ka šāda dalītā sistēma ļaus saglabāt kopējo nodokļu slogu 20% apmērā, taču nodrošinās līdzsvaru starp Latvijas un ārvalstu investoriem. Latvijas UIN likme 15% atbilst starptautiski noteiktajam minimālajam nodokļa līmenim un ir samērīga ar citām Eiropas Savienības valstīm. Savukārt ārvalstu investoriem Latvijā samaksāto 6% IIN būs iespēja ieskaitīt kā samaksātu nodokli savā rezidences valstī, ja tās likumi to paredz.
Svarīgi norādīt, ka IIN daļa no dividendēm tiks ieskaitīta pašvaldību budžetos, tādējādi vietvarām tiks nodrošināti papildu ieņēmumi autonomu funkciju nodrošināšanai.
Jaunais regulējums attieksies tikai uz uzņēmumiem, kuru dalībnieki lēmuma par peļņas sadali pieņemšanas brīdī dividendēs būs tikai fiziskas personas, un to varēs piemērot tikai tad, ja visi dalībnieki piekritīs šim modelim. Savukārt tiem uzņēmumiem, kuri nevarēs izmantot alternatīvo modeli, paliks spēkā esošais regulējums jeb 20% UIN uzņēmuma līmenī un IIN atbrīvojums fizisko personu dividendēm.
Grozījumi neattieksies arī uz peļņu, kas gūta līdz 2017. gadam un vēl nav sadalīta dividendēs, jo šai daļai jau ir piemērots cits nodokļu režīms.
Plānots, ka jaunais regulējums stāsies spēkā 2026. gada 1. janvārī kopā ar nākamā gada valsts budžetu.