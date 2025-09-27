Anda Čakša: partijā ir svarīgi sadzirdēt katru balsi
Partijā ir svarīgi sadzirdēt katru balsi, sestdien partijas "Vienotība" kongresā teica Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja Anda Čakša, kura kandidēja uz politiskā spēka priekšsēdētaja amatu, taču netika ievēlēta.
Čakša pirms kongresa dalībnieku balsojuma sacīja, ka kongress notiek sarežģītā situācijā, tiek strādāts hidrībkara apstākļos, pastāvot ārvalstu apdraudējumiem. Vienlaikus arī iekšpolitiski šobrīd ne visi "ir līdz galam draugi", un tas notiek brīdī, kad tiek strādāts pie nākamā gada budžeta.
Savā runā viņa uzsvēra, ka partijā nepieciešams sadzirdēt katru balsi, lai varētu sagatavot labāko piedāvājumu. Ir jādara vairāk, nekā tiek tiek prasīts, secināja Čakša.
Viņa vērtēja, ka pašlaik "Vienotības" politiķi ar situāciju "labi tiek galā". Vienlaikus viņa akcentēja, ka "politiskajā tirgū" ir dažādi piedāvājumi, tāpēc jābūt drosmīgiem, skaidri jāiezīmē vēlamie rezultāti par to, kāda būs Latvija ilgtermiņā, kādi ir sasniedzamie mērķi.
"Mums ir jābūt skaidram redzējumam," teica Čakša, norādot, ka nerunā par dokumentiem, bet par "Vienotības" katra biedra redzējumu par to, kāda būs Latvija. "Es mūsos redzu šo potenciālu," teica Čakša.
Jau ziņots, ka sestdien "Vienotības" kongresā par tās priekšsēdētāju ievēlēts "Jaunās vienotības" (JV) Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics. Čakša bija otra kandidāte uz priekšsēdētāja amatu. Uz priekšsēdētāja amatu šogad nekandidēja astoņus gadus amatu ieņēmušais Arvils Ašeradens, kurš Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) vadītajā valdībā ieņem arī finanšu ministra amatu.
Čakša pirms tam bija izglītības un zinātnes ministre, bet šo amatu zaudēja pēc Ministru prezidentes Evikas Siliņas izziņotā valdības "restarta". Iepriekš Čakša ministres amatu ieņēma arī Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa (JV) valdībā no 2022.gada decembra līdz 2023.gada augustam.
Pirms pievienošanās "Vienotībai" Čakša darbojās Zaļo un zemnieku savienībā (ZZS). 2016.gada jūnijā Čakša tika apstiprināta veselības ministres amatā, uz kuru viņu virzīja ZZS pēc tam, kad no amata atkāpās veselības ministrs Guntis Belevičs (ZZS).
2018.gada rudenī Čakšu no ZZS saraksta ievēlēja 13.Saeimā. Ņemot vērā, ka ZZS pēc 13.Saeimas vēlēšanām nonāca opozīcijā, 2019.gada augustā Čakša izstājās no Latvijas Zaļās partijas (LZP), sākotnēji solot turpināt darbu ZZS frakcijā. Taču pāris dienas vēlāk viņa paziņoja par pievienošanos partijai "Vienotība". 2022.gada rudenī viņa no partiju apvienības "Jaunā vienotība" (JV) saraksta tika ievēlēta 14.Saeimā un izvirzīta izglītības un zinātnes ministres amatam.