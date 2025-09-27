Sprūds: nevajadzētu pārvērtēt Krievijas puses neuzvaramību
Nevajadzētu pārvērtēt Krievijas puses neuzvaramību, bet vienlaikus nevar novērtēt par zemu arī tās spēju pielāgoties, intervijā atzina Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Runājot par nepieciešamajiem lielākajiem akcentiem valsts aizsardzības stiprināšanā, Sprūds norādīja, ka patlaban liels uzsvars ir uz pretgaisa aizsardzību. Viņš uzsvēra, ka pretgaisa aizsardzība ir izšķiroša, un tas ir viens no lielajiem secinājumiem un mācību stundām no Ukrainas pieredzes.
"Mums nevajag pārvērtēt Krievijas puses neuzvaramību, tādas nav. Mums arī nevajag novērtēt par zemu sevi, mēs esam spējīgi un stipri, bet vienlaikus nevar novērtēt par zemu arī Krievijas spēju pielāgoties. Redzam, ka Krievija pielāgojas, dronu skaits nepārtraukti aug, dronu pielietošanas taktikas un stratēģijas mainās, un mums ar to jārēķinās. Sāncensība notiek," norādīja ministrs, uzsverot, ka tāpēc pretgaisa aizsardzība visos līmeņos ir ļoti svarīga.
Armijas rīcībā jau vairākus gadus ir tuvās darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēmas RBS-70, un šogad parakstīts līgums par papildu iegādi.
Vienlaikus Latvijā tiek attīstītas dronu un pārtvērējdronu sistēmas. Nākamajā gadā 100 miljoni eiro tiks novirzīti dronu un pertdronu sistēmām.
Tāpat Sprūds atgādināja, ka netiek aizmirsts par pārējo armijas spēju stiprināšanu. "Mums ir 26 spējas, kurās ir gan ugunsjaudas, gan mehanizētā kājnieku brigāde, munīcija, kas ir nepieciešama, mīnas uz austrumu robežas," teica ministrs, uzsverot arī austrumu robežas stiprināšanu kopumā.