Noskaidroti "Baltijas zīmolu foruma" uzvarētāji
Mārketinga nozares pasākumā "Baltic Brand Forum" paziņoti "Baltijas zīmolu foruma" 2025. gada laureāti, liecina pasākumu rīkotāju publiskotā informācijā.
Apbalvojumi šogad tika pasniegti astoņās kategorijās. Baltijā par straujāk augošo zīmolu, kā arī zaļāko zīmolu atzina "Ikea".
Vienlaikus par cilvēcīgāko, mīlētāko un rezonējošāko zīmolu Baltijā, kā arī Latvijā, atzina "Swedbank".
Kategorijā "Mīlētākais vietējo ražotāju zīmols" par uzvarētāju gan Baltijā, gan Latvijā kļuva pārtikas koncerna "Food Union" zīmols "Kārums", bet Baltijā par mīlētāko mediju zīmolu atzina "Delfi", bet par izdevīgāko zīmolu - "Lidl".
Savukārt Latvijas mērogā par straujāk augošo zīmolu nosaukts "Ķekava", par zaļāko zīmolu - "Latvijas valsts meži". Vienlaikus Latvijā par mīlētāko mediju zīmolu kļuva Latvijas Televīzija, bet par izdevīgāko zīmolu - "Depo".
Apbalvojumi pasniegti, balstoties uz pētījuma "Brand Capital" datiem.
"Brand Capital" ir zīmolu un dzīvesstila pētījums, un to veic tirgus izpētes datu vākšanas uzņēmums "Norstat". Pētījuma pirmsākumi meklējami 2004. gadā Latvijas Zīmolu topa izveidē, taču kopš 2019. gada pētījums tiek veikts arī Lietuvā un Igaunijā. 2025.gadā apkopoti dati par aptuveni 660 zīmoliem un aptaujāti vairāk nekā 3000 Baltijas valstu iedzīvotāju.