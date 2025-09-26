Rīgas Stradiņa universitāte 26. septembrī no plkst. 18 līdz 22 aicināja ik vienu interesentu apmeklēt Eiropas Zinātnieku nakti un izzināt medicīnu, zobārstniecību, sporta zinātni un pētnieku sasniegumus universitātē.

FOTO: RSU zinātnieku naktī simtiem apmeklētāju atklāj sevī pētnieka gēnu

Šovakar, 26. septembrī, no plkst. 18 līdz 22 Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notika Eiropas Zinātnieku nakts, kas šogad norisinājās ar vadmotīvu “Atklāj sevī pētnieka gēnu!”. Pasākums pulcēja gan studentus un skolēnus, gan ģimenes un interesentus, kas vēlējās tuvāk iepazīt medicīnas, zobārstniecības, sporta zinātnes un tehnoloģiju pasauli.

Apmeklētāji tika gaidīti RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā un RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā, kur notika plaša un daudzveidīga programma. Pasākuma laikā viesi satikās ar pētniekiem un studentiem, piedalījās praktiskās darbnīcās, ekskursijās un interaktīvās aktivitātēs.

Zinātne kļuva taustāma

Šī gada pasākumā īpaši uzsvērta bija iespēja praktiski izmēģināt dažādus medicīnas un tehnoloģiju risinājumus, ielūkoties sporta zinātnes pētījumos, kā arī gūt priekšstatu par jaunākajiem RSU pētnieku sasniegumiem.

Vadmotīvs “Atklāj sevī pētnieka gēnu!” mudināja apmeklētājus ne tikai klausīties un vērot, bet arī pašiem darboties, atklāt zinātnes radošo pusi un izmēģināt reālus pētniecības instrumentus.

Daļa no Eiropas notikuma

Eiropas Zinātnieku nakts ir starptautisks pasākums, kas vienlaikus notiek daudzās valstīs un popularizē zinātni plašākā sabiedrībā. RSU pasākums vēlreiz apliecināja universitātes nozīmīgo lomu medicīnas un veselības aprūpes pētniecībā Latvijā.

