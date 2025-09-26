Jelgavā pēc gāzes smakas izplatīšanās no piecstāvu dzīvojamās mājas evakuēti iedzīvotāji.
112
Šodien 18:45
Jelgavā piektdien pēc gāzes smakas izplatīšanās no piecstāvu dzīvojamās mājas evakuēti iedzīvotāji, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Plkst.16.40 glābēji steidzās uz Uzvaras ielu, kur piecstāvu dzīvojamā mājā jūtama gāzes smaka.
Notikuma vietā policisti bija sākuši iedzīvotāju evakuāciju un glābēji pārbaudīja dzīvokļus.
Izmantojot gāzes analizatoru, AS "GASO" darbinieki pārbauda gāzes koncentrāciju dzīvojamā mājā un meklē gāzes smakas iemeslu.
Patlaban notikuma vietā darbs turpinās.