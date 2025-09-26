Polijas prezidents Karols Navrockis.
Sabiedrība
Šodien 18:31
Polijas prezidents pieņēmis Latvijas prezidenta ielūgumu apmeklēt Latviju oficiālā vizītē
Polijas prezidents Karols Navrockis pieņēmis Latvijas prezidenta Edgara Rinkēviča ielūgumu apmeklēt Latviju oficiālā vizītē, informēja Ārlietu ministrija.
Latvijas vēstnieks Polijā Raimonds Jansons piektdien iesniedza akreditācijas vēstuli Polijas prezidentam. Sarunā puses pārrunāja Latvijas un Polijas divpusējās attiecības, Polijas ieguldījumu NATO daudznacionālajā brigādē Latvijā, kā arī abu valstu sadarbību Austrumu robežas stiprināšanā.
Ņemot vērā Polijas prezidenta neseno vizīti ANO, tika apspriests arī Latvijas turpmākais darbs ANO Drošības padomē.
Jansons amatā nomaina Juri Poikānu, kurš vēstnieka pienākumus Polijā pildīja kopš 2021. gada 10. oktobra.