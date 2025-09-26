Sestdien vietām veidosies migla
Naktī uz sestdienu un no rīta vietām veidosies migla.
Sestdien gaisa temperatūra Latvijā iesils līdz +18 grādiem un vietām veidosies migla.

Laiks būs lielākoties mākoņains, dienas gaitā mākoņu daudzums samazināsies. Naktī un no rīta vietām veidosies migla. Vējš pārsvarā būs lēns. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +3..+11 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +13..+18 grādus.

Rīgā debesis aizklās mākoņi, dienā to kļūs mazāk, nav gaidāmi nokrišņi. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, kas pāries ziemeļu vējā. Gaisa temperatūra +11 grādi naktī un līdz +17 grādiem dienā.

