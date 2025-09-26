Vidzemes slimnīcā sagaidīts šī gada 500. bērniņš - puisītis vārdā Bruno
Trešdien, 24. septembrī, plkst. 00:28 Vidzemes slimnīcā pasaulē nāca šī gada 500. bērniņš – puisītis vārdā Bruno. Viņš svēra 3244 gramus un bija 51 centimetru garš.
Bruno vecāki, Zane un Mareks, dzīvo Cēsīs un viņu ģimenē jau aug divi puisīši - 6 gadus vecais Rūdolfs un 3 gadus vecais Jēkabs. Vecākie brāļi jau paspējuši iepazīties ar Bruno videozvanā un ļoti viņu gaida mājās. Ikdienā ģimenei palīdzēs mammai īpaši nozīmīgs atbalsts – ome Anita.
Mamma Zane atzīst, ka sākotnēji abi ar vīru domājuši, ka ģimenē ienāks meitiņa, taču sonogrāfijā atklājies – gaidāms puisītis. Bruno dzimis dabiskās dzemdībās, un mamma ar prieku saka, ka viss noritējis labi un mazais jūtas vesels un stiprs. Interesanti, ka visi trīs Zanes un Mareka puikas – Rūdolfs, Jēkabs un tagad arī Bruno – dzimuši tieši Vidzemes slimnīcā.
Vidzemes slimnīcas vecākā vecmāte Natālija Šaramigina uzsver: “Bruno piedzimšana kā šī gada 500. bērniņam mūsu slimnīcā ir īpašs notikums arī mums, mediķiem. Katrs bērniņš ienāk pasaulē ar savu stāstu un rada daudz prieka ne tikai ģimenei, bet arī mums, kas esam līdzās šajā svarīgajā brīdī. Novēlam Bruno augt veselam un stipram, bet vecākiem un brāļiem – daudz skaistu un sirsnīgu mirkļu kopā.”
