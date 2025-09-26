“Liepājas skaņas Rundāles pilī” rudens sezonā skanēs baroks un franču mūzika
Rudens sezonā Liepājas Simfoniskā orķestra koncertu sērija “Liepājas skaņas Rundāles pilī” piedāvā divus izsmalcinātus koncertus – 25. oktobrī un 13. decembrī.
Pirmajā no tiem klausītāji varēs baudīt franču mūzikas simfonisko eleganci, kurā Žaka Ibēra Flautas koncertu Liepājas Simfoniskais orķestris atskaņos kopā ar Egiju Sproģi solistes lomā. Savukārt otrs sola barokālu muzikālo baudījumu kopā ar senās mūzikas ansambli “Sonore antiqua” un operdziedātāju Guntu Gelgoti.
25. oktobra koncertā Liepājas Simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā aicina ļauties trīs franču komponistu meistardarbiem, kuros atspoguļojas simfoniskās mūzikas elegance, izsmalcinātība un melodiskā poēzija - no Forē noslēpumainās lirikas līdz Ibēra virtuozajai dzirkstelei un Bizē jaunības degsmei.
Gabriela Forē simfoniskā svīta “Peleass un Melizande” vedīs noslēpumainā romantisma ceļojumā, Žaka Ibēra Flautas koncerts ar Egiju Sproģi solistes lomā žilbinās ar savu rotaļīgumu un krāsainību, savukārt Žorža Bizē jaunības aizrautības caurstrāvotā simfonija valdzinās ar savu dzirkstošo vitalitāti.
Liepājas Simfoniskā orķestra flautu grupas koncertmeistare Egija Sproģe ir spilgta soliste un arī kamermūziķe, kas nepārtraukti muzicē arī visneierastākajos kamermūzikas projektos. Flautiste regulāri darbojas arī pūtējorķestra "Rīga" sastāvā. Kā soliste Egija Sproģe vairākkārt ir uzstājusies ar dažādiem orķestriem – “Sinfonia Concertante”, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris, Luksemburgas kamerorķestris “Estro armonico” un Valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga”. Kopā ar “Sinfonietta Rīga” ansambli saņēmusi Lielo mūzikas balvu 2021 kategorijā “Par izcilu interpretāciju”, bet tikusi nominēta arī kategorijā “Gada jaunais mākslinieks”. Viņa ir arī 2021. gada Jurjānu Andreja VII Starptautiskā koka pūšaminstrumentālistu konkursa laureāte.
13. decembrī Rundāles pilī muzicēs senās mūzikas ansamblis “Sonore antiqua”, kura sastāvu veido Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķi koncertmeistares Līgas Baltābolas vadībā, kā arī aizrautīgā senās mūzikas interprete – klavesīniste Gertruda Jerjomenko. Baroka mūzikas koncertprogrammā, kurā skanēs Arkandželo Korelli, Antonio Vivaldi, Georga Filipa Tēlemaņa, Johana Sebastiāna Baha un Georga Frīdriha Hendeļa meistardarbi, ansamblim pievienosies arī operdziedātāja Gunta Gelgote.
Gunta Gelgote ar savu smalko soprānu priecējusi klausītājus gan Latvijas Nacionālajā operā, gan Lietuvas Nacionālajā operā un, cita starpā, kādreizējā Liepājas Simfoniskā orķestra galvenā diriģenta Gintara Rinkēviča vadībā uzstājusies arī Viļņas Pilsētas operā. Savus opusus Guntas balsij veltījuši komponisti Ēriks Ešenvalds, Mārtiņš Viļums, Indra Riše, Līga Celma, Onute Narbutaite un Gundega Šmite. 2022. gadā Gunta Gelgote ieguva prestižāko Lietuvas apbalvojumu teātra nozarē – Lietuvas Skatuves Zelta krustu kategorijā “Gada soliste”.