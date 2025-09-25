Piektdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +17 grādiem
foto: LETA
Rīgā piektdien gaiss iesils līdz +16 grādiem.
Sabiedrība

Piektdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz +17 grādiem

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Piektdien laikapstākļi Latvijā būtiski nemainīsies, gaiss kļūs par kādu grādu siltāks, prognozē sinoptiķi.

Piektdien gaisa temperatūra Latvijā pakāpsies līdz...

Debesis būs daļēji mākoņainas, nav gaidāmi ievērojami nokrišņi. Naktī un no rīta vietām būs migla. Saglabāsies lēns vējš.

Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma no +1 grāda dažviet valsts dienvidos līdz +10 grādiem Vidzemes piekrastē. Dienā gaiss iesils līdz +13..+17 grādiem.

Rīgā tuvākajā diennaktī iespējams neliels un īslaicīgs lietus, mākoņi daļēji klās debesis. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra būs aptuveni +10 grādi naktī un līdz +16 grādiem dienā.

Tēmas

Laika ziņasLaikapstākļi

Citi šobrīd lasa