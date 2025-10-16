Madara Biedriņa blakus pasaules mūzikas superzvaigznei - pozē vienā foto ar reperi Dreiku
Pavisam blakus pasaules mūzikas superzvaigznei – latviešu bijušā basketbolista Andra Biedriņa sieva Madara tikusi pie šādas iespējas.
Kad internetā parādījās foto, kurā slavenais reperis Dreiks redzams pēc kāda sava koncerta Itālijā basketbola zvaigznes Stefena Karija sievas aktrises Aišas un viņas draudzeņu sabiedrībā, tas ātri kļuva virāls. Galu galā – abiem šiem šovbiznesa spīdekļiem kopā "Instagram" vien, piemēram, ir ap 200 miljoniem sekotāju.
Reti kurš gan apsprieda, kas ir tā blondīne Dreikam cieši blakus, jo lielāka uzmanība tika pievērsta Karija sievai, viņas īsajam topiņam un knapajiem svārciņiem. Bet mēs zinām – tā ir Madara Biedriņa, kuras vīrs ar Kariju savulaik kopā nospēlēja četras sezonas! Un tā nu viņa, izskatās, joprojām ir labos draugos ar Aišu Kariju, kas laikā, kad Dreikam bija koncerts Milānā, tur svinējusi savas māsīcas 40 gadu jubileju, izpētījis žurnāls "Kas Jauns".