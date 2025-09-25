Ventspils slimnīcā sagaidīts šī gada 300. bērniņš - meitenīte vārdā Aivija
Ceturtdien, 24. septembra pievakarē, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā pasaulē tika sagaidīts šī gada 300. bērniņš - meitenīte vārdā Aivija. Meitenīte ģimenei no Bērzciema ir ceturtais bērniņš - mājās Aiviju ar nepacietību gaida tētis, divi vecāki brālīši un māsiņa.
"Savus trīs bērniņus sagaidīju citviet, tāpēc varu ar pārliecību teikt – Ventspils ir vislabākā izvēle! Bijām dzirdējuši daudz labu atsauksmju gan no paziņām, gan ārstiem, kā arī sociālajos tīklos redzētie pieredzes stāsti mani iedrošināja. Šeit jutos īpaši aprūpēta, par ko no sirds pateicos visam personālam! Vēlos šo Dzemdību nodaļu ieteikt ikkatrai topošajai māmiņai," pēc dzemdībām sacīja māmiņa Klinta.
Īpašu pateicībuviņa izteica vecmātei Diānai Zaļepskai, kura dzemdībās viņu aprūpēja. “Diāna ir eņģelis uz zemes virsas!” pauda Klina.
Slimnīcas kolektīvs un Jauns.lv sirsnīgi sveic kuplo ģimeni, novēlot veselību, spēku un daudz mīlestības jaunajā dzīves posmā.
Ventspils Dzemdību nodaļā iespējamas gan tradicionālās, gan ūdens dzemdības kvalificētu ārstu un pieredzējušu, gādīgu vecmāšu aprūpē, mājīgā vidē ar mūsdienīgu aprīkojumu. Ģimenēm, kurās aug vismaz divi bērniņi, nākamo bērniņu slimnīca piedāvā sagaidīt paaugstināta komforta palātā bez maksas.