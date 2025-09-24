VIDEO: ziedu kolekcionārs Andrejs par brīvu atdod krāšņus peoniju stādus
Cienījamo gadu un noguruma dēļ ziedu kolekcionārs Andrejs Lasmanis Iecavas pagasta Zorģos atdod visiem interesentiem par brīvu krāšņu peoniju stādus, vēsta 360TV Ziņas.
Iecavas pagasta Zorģu mājās “Gaiļi” saimnieko peoniju kolekcionārs Andrejs Lasmanis. Viņa dārzā zied ap 20 šķirņu peonijām. Sastopamas visiem jau pazīstamās šķirnes, gan smaržīgās koraļļpeonijas un pat japāņu tumšsarkanās. Kā norāda Andrejs: “ar vecmodīgajām es padalīšos.”
Kungs atzīst, ka spēka visam kļūst mazāk un plašās peoniju dobes kļuvušas grūti kopjamas. Tāpēc viņš nolēmis daļu kolekcijas dāvināt ikvienam, kas gatavs tās stādīt un kopt ziedus nākotnē.
“Es gribu samazināt to kolekciju. Tas darba apjoms ir liels un kaut ko jau es sev atstāšu. Varētu jau sāk pļaut nost visu zālienā, viņas jau ar laiku iznīkstu, bet žēl atkal. Lai cilvēkiem tiek!” No kolekcionāra dārza iegūtie stādi varētu dzīvot vēl vismaz 50 gadu, ja to iestādīs piemērotā vietā un stādiņu pareizi aprūpēs.
“Vienkārši, kad mēs te atgriezāmies, no manas iepriekšējās dzīvesvietas, kur man bija drusku peoniju, mēs atvedām tās šeit. Man bija žēl mest ārā tās, kas bija palikušas pāri. Un vienkārši sāku tās stādīt. Tad vēl kaut ko piepirku. Un tad tas tā pamazām izveidojās no kāda 90. gadu vidus, apmēram,” stāsta Andrejs.
Viņa dārzs glabā ne tikai ziedu skaistumu, bet arī Latvijas stāstu. Te aug Eiropas birzs, iestādīta brīdī, kad Latvija pievienojās Eiropas Savienībai, un peoniju karogs, kas vasarās īpaši rotā sētu. Īpašu nozīmi tam piešķir sarkanā peonija – vienīgais stādiņš, kas pārdzīvojis laika griežus, citus saimniekus un sagaidījis Andreju ierodamies mājās, lai tagad lepni rotātu Latvijas karoga dobi.
“To es atradu, kad mēs te atgriezāmies, tur iepriekšējie iedzīvotāji, tur, kur tagad tas ozols, bija metuši atkritumus pa logu ārā, un tur bija tāda atkritumu kaudze, un kad to kaudzi notīrīja, es tur atradu no veciem laikiem, viens zariņš bija dzīvs, un tad es no tā ataudzēju.. tā bija tāda biešu sarkana, Latvijas karoga krāsā, veclaiku peonija. No muižas dārziem ienākusi te. Tā kā ļoti sena, bet es viņu atceros no bērnības, kamēr es vēl šeit dzīvoju. Nu mēs 49. gadā aizlaidāmies no šīm mājām, vecvecākus izsūtīja... Vēsture ir tāda,” stāsta kolekcionārs.
Peoniju dārzs piesaista arī vietējos iedzīvotājus un skolēnus. Platones skolas skolotāja Guna Vīksna norāda, ka “katru gadu izlaiduma klase tiek dēvēta kāda auga vārdā". Pagājušā gadā bija liepziedu izlaidums un šogad mēs esam izlēmuši ar 9. klasi, ka mums būs peoniju izlaidums un tad es lasu ziņās, ka mūsu jaukais kolekcionāra kungs, Lasmaņa kungs piedāvā peonijas. Tāda ideja patiesībā, vēl skaļi nekur nav izskanējusi, tikai starp mums, un ceru, ka mums būs skaists peoniju izlaidums maniem devītajiem,” stāsta skolotāja.
Pie Andreja brauc pat no Latgales un Igaunijas pierobežas. Tāpēc kolekcionāri atvadoties, uzsver, cik svarīgi šajos laikos ir satikt vienam otru. Tieši dāvināšanas prieks padara šo mirkli īpašu – tas dod iespēju sastapt cilvēkus, kurus citādi, iespējams, nekad nebūtu iepazinis.