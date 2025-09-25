Dzintaru koncertzālē gaidāma jauna Jāņa Lūsēna dziesmu koncertprogramma ‘‘Satikt Čaku’’ ar Aleksandra Čaka dzeju
Programmā divu baritonu – Zigfrīda Muktupāvela un Jāņa Strazdiņa – balsis savīsies ar Jāņa Lūsena instrumentālo trio: klavierēm (Jānis Lūsēns), basa ģitāru (Jānis Lūsēns jun.), un sitamajiem instrumentiem (Harijs Gūtmanis), radot dzīvu, piesātinātu un krāsainu muzikālo pasauli. Zigfrīda Muktupāvela unikālajai balsij Jānis Lūsēns komponējis vairākus dziesmu ciklus, uzticējis galvenās lomas mūziklos un citos skatuves darbos. Savukārt Jānis Strazdiņš klausītājiem pazīstams ar silti samtaino tembru, uzstājoties dažādos sastāvos un mūzikas žanros.
Lūsēna mūzika izceļas ar spēcīgu emocionālo vēstījumu, delikātām harmonijām un instrumentālo skanējumu, kas spēj atklāt dzejas intīmo trauslumu un cilvēka dzīves norises līdz smalkākajām niansēm. Jaunā koncertprogramma piedāvā dzejisku ceļojumu caur dažādām Aleksandra Čaka daiļrades šķautnēm – pilsētas ainavām, ielu smaržām un laternām, miglā asarojošiem logiem un piepilsētas pļavām ar svilpojošiem strazdiem.
Jāņa Lūsēna jaunradītās dziesmas iedzīvina Čaka tēlus ar komponistam raksturīgo romantisko pieskārienu un latvisko dzīves izjūtu, piedāvājot klausītājiem poētisku pieredzi starp mūziku, vārdiem un sajūtām. Līdzās Lūsēna dziesmām un citai oriģinālmūzikai koncertā būs arī sarunas ar māksliniekiem, ļaujot tuvāk iepazīties ar viņu radošo pasauli.