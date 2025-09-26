Latvijas pensionāriem pastāsta, kam un kāda piemaksa pie pensijas pienākas no 1. oktobra
Latvijā katru gadu rudenī - 1. oktobrī - tiek pārskatīts pensiju apmērs, veikta indeksācija. Labklājības ministrija ir sagatavojusi atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par šo tēmu.
Kā šogad tiks indeksētas pensijas?
Šogad tiks pārskatītas pensijas, kas nepārsniedz 1488 eiro. Pensijām, kas pārsniedz 1488 eiro, tiks indeksēta tikai daļa - minētie 1488 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas apmēra, gan no piemērojamā indeksa.
Izņēmumi - politiski represētās personas, I grupas invalīdi, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidētāji, kā arī tie, kuriem vecuma pensija piešķirta ar atvieglotiem nosacījumiem, saistībā ar bērna invalīda vai piecu un vairāk bērnu audzināšanu. Šīm personu grupām pensija tiek indeksēta pilnā apmērā.
Kā tiek veidots indekss, pēc kura pārrēķina pensijas?
Tas sastāv no faktiskā patēriņa cenu indeksa (vienkāršāk sakot - inflācijas) un daļas no procentiem, kas atspoguļo reālo darba algu pieaugumu, no kurām tika maksātas sociālās iemaksas. Lai noteiktu reālās izmaiņas, no darba algu pieauguma indeksa tiek izslēgta inflācijas ietekme - šim nolūkam indekss tiek dalīts ar patēriņa cenu indeksu.
Vai šogad tiks piemēroti dažādi indeksi atkarībā no apdrošināšanas stāža?
Jā. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo augstāks indekss un jo lielāks pensijas pieaugums ir sagaidāms:
- līdz 29 gadiem – 50% no reālā algu pieauguma;
- 30–39 gadi, kā arī darbs smagos apstākļos – 60%;
- 40–44 gadi – 70%;
- 45 gadi un vairāk – 80%.
Atbilstošie indeksi:
- līdz 29 gadiem – 1,0635;
- 30–39 gadi – 1,0686;
- 40–44 gadi – 1,0737;
- 45 gadi un vairāk – 1,0787.
Ja pensija ir 600 eiro:
- ar stāžu līdz 29 gadiem no oktobra tā būs 638,10 eiro (+38,10);
- ar stāžu 30–39 gadi – 641,16 eiro (+41,16);
- ar stāžu 40–44 gadi – 644,22 eiro (+44,22);
- ar stāžu 45 gadi un vairāk – 647,22 eiro (+47,22).
Kā tiks indeksēta piemaksa par apdrošināšanas stāža gadiem līdz 1995. gadam?
Tiks piemērots indekss 1,0654. Tas nozīmē, ka piemaksa 1,62 eiro apmērā par gadu palielināsies līdz 1,72 eiro, bet piemaksa 2,43 eiro - līdz 2,58 eiro.
Piemērs: pensionārs ar 610 eiro pensiju par 45 gadu stāžu un 40,50 eiro piemaksu (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām) no 1. oktobra saņems 658,01 eiro pensiju un 43 eiro piemaksu.
Svarīgi ņemt vērā, ka no kopējās pensijas un piemaksas summas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina faktiski saņemto summu. Tas ir saistīts ar to, ka darba laikā no sociālajām iemaksām šis nodoklis netika ieturēts.
Kā uzzināt, par cik konkrētajam cilvēkam palielināsies pensija?
Pensijas apmēru var uzzināt portālā www.latvija.lv vai vēršoties jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) klientu apkalpošanas centrā.
Vai pensionāram pašam ir kaut kas jādara?
Nē, nekas nav jādara. Indeksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), un tā tiek veikta automātiski - katru gadu 1. oktobrī. Tas nozīmē, ka arī šogad pensijas tiks izmaksātas jau indeksētā apmērā.
Vai indeksācija attiecas uz visām pensijām?
Jā, indeksācija attiecas uz visiem vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, kuriem pensija ir piešķirta vai pārrēķināta līdz šī gada 30. septembrim.
Tāpat 1. oktobrī tiks indeksētas arī atlīdzības par darbspēju zaudējumu un atlīdzības sakarā ar apgādnieka zaudējumu, kas piešķirtas saskaņā ar likumu "Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām", un tas notiks pēc tiem pašiem noteikumiem kā pensiju indeksācija.