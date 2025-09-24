Madonā tranšejas rakšanas darbu laikā noticis traģisks nelaimes gadījums
foto: Lita Krone/LETA
Madonā izraktā tranšejā notika nogruvums, kas apbēra ar smiltīm cilvēku.
Novadu ziņas

Madonā tranšejas rakšanas darbu laikā noticis traģisks nelaimes gadījums

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Otrdien, 23. septembrī, traģiski notikumi norisinājās Madonā, kur tranšejas rakšanas darbu laikā dzīvību zaudēja kāds vīrietis.

Kā norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, izsaukumu uz notikuma vietu tika saņēmts pēc plkst.16.00. Tika ziņots, ka izraktā tranšejā noticis nogruvums, apberot ar smiltīm cilvēku. Glābēji cilvēku izcēla un nodeva mediķiem, kuri konstatēja viņa nāvi.

Aizvadītajā diennaktī dienests kopumā saņēma 40 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 17 uz glābšanas darbiem, bet 11 izsaukumi bija maldinājumi.

Tēmas

MadonaIn MemoriamVidzeme

