Naktī dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Tukuma novadā gāja bojā cilvēks
Aizvadītajā naktī dzīvojamās mājas ugunsgrēkā Tukuma novadā gāja bojā cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst.0.39 VUGD saņēma izsaukumu uz Tukuma novadu, kur dzīvojamā mājā bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji konstatēja, ka divstāvu dzīvojamā māja jau deg ar atklātu liesmu pilnā 150 kvadrātmetru platībā. Dzēšanas darbu laikā ēkā tika atrasts bojāgājis cilvēks. Notikumā strādāja arī Smārdes, Engures un Lapmežciema brīvprātīgie ugunsdzēsēji. Plkst.6.52 ugunsgrēku izdevās likvidēt.
Trešdien plkst.20.18 tika saņemts izsaukums Gulbenes novada Lizuma pagastā, kur kokapstrādes uzņēmumā skaidu bunkurā dega skaidas 20 kvadrātmetru platībā. Šī paaugstinātās bīstamības ugunsgrēka likvidēšanai bija nepieciešamas aptuveni septiņas stundas.
Plkst.11.05 ugunsdzēsēji steidzās uz Ādažu novada Carnikavas pagastu, kur dega vienstāva koka šķūnis ar malku un riepu grēdas kopumā 112 kvadrātmetru platībā, kā arī blakus teritorijā esošais celtniecības vagoniņš astoņu kvadrātmetru platībā. Notikumā strādāja vairāk nekā desmit ugunsdzēsēji. Plkst.15.32 šis paaugstinātās bīstamības ugunsgrēks tika likvidēts.
Aizvadītajā diennaktī, no trešdienas plkst.6.30 līdz ceturtdienas plkst.6.30, VUGD kopumā saņēma 31 izsaukumu - desmit uz ugunsgrēku dzēšanu, deviņus uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi izrādījās maldinoši.