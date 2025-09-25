Kleinbergs: Rīgas domes valdošā koalīcija ir stabilāka nekā jebkad
Rīgas domes valdošā koalīcija patlaban ir stabilāka nekā jebkad, intervijā Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumam "Rīta panorāma" apgalvoja Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs (P).
Jautājums par koalīcijas stabilitāti mēram tika uzdots, ņemot vērā viņa un vicemēra Edvarda Ratnieka (NA) atšķirīgās nostājas jautājumā par nepieciešamību stingrāk vērsties pret nelegālajiem migrantiem galvaspilsētā.
Lai gan Ratnieks vairākkārt solījis regulāri un sistemātiski cīnīties pret nelegālajiem migrantiem Rīgā, iesaistot šajā darbā arī Rīgas pašvaldības policiju (RPP), Kleinbergs publiski apgalvojis, ka viņam tā nav prioritāte.
Arī intervijā LTV Kleinbergs ceturtdien sacīja, ka viņa kā Rīgas mēra prioritāšu saraksta augšgalā patlaban ir Vanšu tilta remonts, pašvaldības policistu un sociālo darbinieku algas, galvaspilsētas nākamā gada budžets, ielu remontdarbi, Altonavas pārvads, siltuma pieslēgšana un tamlīdzīgi.
Pašvaldības policijas vadība Kleinbergam vairākkārt esot apliecinājusi, ka cīņai pret nelegālo migrāciju Rīgā nekādi speciāli resursi nav novirzīti, un pašvaldības policija nebūšot tā, kura organizē reidus ar mērķi izķert nelegālos migrantus. Tomēr sabiedriskās kārtības nodrošināšanas nolūkos RPP nepieciešamības gadījumā savas kompetences robežās var piedalīties šādos reidos, piebilda Kleinbergs.
Ņemot vērā šos Rīgas domes priekšsēdētāja un viņa vietnieka atšķirīgos redzējumus, intervijā LTV Kleinbergam tika uzdots jautājums, cik tad stabila šobrīd ir Rīgas domes koalīcija, uz ko mērs atbildēja: "Es teiktu, ka stabilāka nekā jebkad."