Sabiedrība
Šodien 07:36
Ūdens temperatūra vietām vēl sasniedz 16 grādus
Ūdens temperatūra lielākajās upēs, ezeros un jūrā ir 11..16 grādi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dati.
Latvijas piekrastē ūdens temperatūra jūrā ir 12..15 grādi. Lielākajos ezeros saglabājas 12..16 grādus silts ūdens.
Ventas lielākajā daļā, kā arī Lielupē augšpus Jelgavas ūdens atdzisis līdz 14 grādiem, Lielupes lejtecē ūdens temperatūra vēl sasniedz 16 grādus. Daugavā tā svārstās starp 14 un 15 grādiem.
Lielākajās Vidzemes upēs ūdens temperatūra pazeminājusies līdz 11..13 grādiem, dažās mazākās upēs tā noslīdējusi zem desmit grādiem.
Ūdens līmenis upēs galvenokārt pazeminās, vietām tas nedaudz svārstās. Ūdensaugi sāk sēsties uz gultnes.
Tuvākajā nedēļā Latvijā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, tādēļ ūdens līmenis upēs turpinās pazemināties.