Izcilais latviešu pianists Georgijs Osokins ar koncertprogrammu “For Arvo” debitē “Deutsche Grammophon” mākslinieka statusā
Sākot ar 4.oktobri, Liepājas, Cēsu un Ventspils koncertzālēs, kā arī Latvijas Nacionālajā teātrī izskanēs izcilā latviešu pianista Georgija Osokina jaunā koncertprogramma “For Arvo” – mūziķa veltījums leģendārajam igauņu komponistam Arvo Pertam 90.dzimšanas dienā. Atgādināsim, ka nule kā mūzikas izdevniecības “Deutsche Grammophon” paspārnē klajā nāca Georgija ierakstītais albums “For Arvo”, un šī ir pianista debija šīs prestižās mūzikas izdevniecības mūziķa statusā. Savukārt visi četri Latvijas koncerti būs jaunā albuma Latvijas pirmizrāde.
Kā vēsta koncertu rīkotāji – starptautiskā producentu aģentūra “Winstag Production OU”, programma “For Arvo” ir unikāls Georgija Osokina projekts, kurā iekļauti Arvo Perta oriģināldarbi un jaunas pianista radītas klavieru transkripcijas: “Daudzi leģendāri Perta skaņdarbi nu pirmoreiz izskanēs tieši šādā – klavieru solo versijā. Tie nav vienkārši pārlikumi – tā ir mūzikas pārdzimšana ar jaunu jēgu, ko piešķir dzīvās atskaņotājmākslinieka pieredzes prizma. Georgijs Osokins ar galēju precizitāti un smalkjūtību atsedz slēptos nozīmju līmeņus, Perta minimālisma patieso emocionālo kodolu.”
Atgādināsim, ka 2025.gada pavasarī Georgijs Osokins oficiāli kļuva par leģendārās ierakstu kompānijas “Deutsche Grammophon” mākslinieku. Šis ir nozīmīgs notikums ne tikai pašam mūziķim, bet arī visai mūzikas pasaulei, jo sadarbība ar “Deutsche Grammophon” ir augstas raudzes atzinība par māksliniecisko līmeni, kas pielīdzināma starptautisko konkursu galvenajām godalgām. Leibls, kurš lepojas ar vairāk nekā 125 gadu ilgu vēsturi, sadarbojas tikai ar izciliem mūziķiem – tiem, kuri vārdi tiks ierakstīti klasiskās mūzikas nākotnē.
Par pirmo Osokina un “Deutsche Grammophon” kopīgo projektu kļuva 5.septembrī klajā nākušais albums “For Arvo” – tieši nedēļu pirms dižā igauņu komponista Arvo Perta 90 gadu jubilejas, kas tika svinēta 12.septembrī. Neapšaubāmi, Arvo Perts ir ārkārtīgi svarīga personība 20. un 21.gadsimta akadēmiskajā mūzikā. Viņa ceļš – no radikāla avangardisma uz sakrālo minimālismu (“jauno vienkāršību”) – vedis caur komponista paša radīto “tintinnabuli” stilu un izvērties par īstiem garīgajiem meklējumiem, kas ataino vesela laikmeta iekšējās transformācijas. Šajā mūzikā ir klusums un gaisma, spriedze un miers, bērnišķa tīrība un metafiziskas dzīles.
“Šā iemesla dēļ albuma “For Arvo” pirmatskaņojuma koncerti Latvijas koncertzālēs kļūs par notikumu visiem tiem, kuri augstu vērtē klasisko laikmetīgo mūziku, nestandarta domāšanu un mākslinieciskās ieceres dziļumu. Publika pirmoreiz dzirdēs to, kā dzimst jauna skanējuma forma – un jauns stāsts, kas ierakstīs jaunu nodaļu mūsdienu mūzikas vēsturē,” uzsver koncerta rīkotāji.
Latviešu pianists Georgijs Osokins, neapšaubāmi, ir viens no savdabīgākajiem un spilgtākajiem vārdiem uz mūsdienu klasiskās mūzikas skatuves. Viņa spēle allaž ir smalkā līdzsvarā starp pārdomātu precizitāti un intuitīvu brīvību. Apveltīts ar dabas dotu muzikalitāti, dziļu stila izjūtu un neparastu individuālo raksturu, Georgijs vienlīdz brīvi jūtas gan klasiskajā mūzikā, gan laikmetīgākā repertuārā. Viņš ir uzstājies uz lielākajām Eiropas, Amerikas un Āzijas koncertzāļu skatuvēm, piedalījies prestižos mūzikas festivālos, savukārt viņa Šopēna un Rahmaņinova skaņdarbu interpretācijas izpelnījušās publikas, gan profesionālo kritiķu atzinību. Georgija izpildījumā vienmēr jūtams iekšējs godīgums – reti sastopama īpašība, kas ļauj atpazīt īstu mākslinieku
Albums “For Arvo” tapis partnerībā ar producentu kompāniju “Wintour Group International” un nāca klajā visās mūzikas platformās 2025. gada 5. septembrī. CD un vinila plates jau pieejamas iepriekšpasūtīšanā “Deutsche Grammophon” oficiālajā mājaslapā.
Georgija Osokina koncerti “For Arvo” notiks:
4.oktobrī plkst.19 Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
5.oktobrī plkst.19 Koncertzālē “Cēsis”
9.oktobrī Ventspilī, koncertzālē “Latvija”
14.oktobrī plkst.19 Latvijas Nacionālajā teātrī
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu Paradīzes” tīklā.