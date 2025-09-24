PTAC brīdina par nedrošu sadzīves tehniku - ierīci izņem no tirgus
Ražotājs "Tefal" veic "X-Force Flex" putekļsūcēja modeļu 14.60 un 15.60 akumulatora atsaukšanu no tirgus, informē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).
Atsaukuma iemesls
Retos gadījumos un tikai produkta lietošanas laikā akumulatora blokā esoša defekta dēļ var rasties pārkaršanas risks ierīcēm, kas ražotas pirms 2024. gada decembra.
"Tefal" preventīvu pasākumu ietvaros veic akumulatoru bloku nomaiņu bezvadu putekļsūcējiem Tefal X-Force 14.60 un X-Force 15.60, kas ražoti pirms 2024. gada decembra un kuru akumulatora kvalitātes kods atšķiras no 4Q3, lai nodrošinātu drošu un uzticamu lietošanu.
Kā rīkoties?
Visiem klientiem, kuriem ir putekļsūcējs Tefal X-Force 14.60 vai X-Force 15.60, ražots pirms 2024. gada decembra, tiek lūgts pārtraukt tā lietošanu un apmeklēt vietni https://recall.tefal.com/ , lai uzzinātu, kā noteikt, vai konkrētā ierīce ir skarta, un, ja tā ir, kā pieteikt akumulatora nomaiņu. Saitē pieejama ražotāja autorizēta servisa centra kontakti, kur iespējams veikt iekārtas akumulatora bloka nomaiņu.
Visi pārējie Tefal X-Force putekļsūcēji vai modeļi X-Force 14.60 un X-Force 15.60, kas ražoti pēc 2024. gada decembra, ar šo problēmu nav saistīti un nav iekļauti atsaukumā. Tos drīkst lietot kā ierasts. Vairāk informācijas meklē šeit.