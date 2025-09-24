Siguldā norisināsies otrais Siguldas Bērnu un jauniešu literatūras festivāls
No 26. līdz 28. septembrim Siguldā norisināsies jau otrais Siguldas Bērnu un jauniešu literatūras festivāls (SBJLF), ko organizē kultūras centrs “Siguldas devons” un Siguldas novada pašvaldība. Festivāla misija ir veicināt bērnu un jauniešu lasītprieku, ļaut atklāt lasīšanu kā aktīvu nodarbi un vaļasprieku, ko iespējams piedzīvot kopā ar draugiem un ģimeni.
Šogad festivāla norišu vienojošā tēma būs daba, ekoloģija un zaļais dzīvesveids, atklājot, kā šie būtiskie jautājumi atspoguļoti bērnu un jauniešu literatūrā. Festivāla programma iecerēta kā iedvesmojošs notikumu kopums, kas rosinās uz pārdomām un sarunām gan bērnus, gan pieaugušos un, iespējams, pamudinās uz mazām, bet nozīmīgām pārmaiņām ikdienā, lai kopīgi veidotu labāku pasauli.
Festivāla mugurkaulu veido autoru un ilustrāciju programmas, bet, ļaujot bērniem un jauniešiem piedzīvot, kā literārs teksts transformējas citās kultūras jomās, katrā festivālā tiek veidota arī īpaša programma, šajā reizē – Animācijas.
Festivāls norisināsies trīs dienas: 26. septembrī notiks festivāla Skolu diena, kurā tiks aicināti piedalīties Siguldas novada skolēni, savukārt 27. un 28. septembrī notiks Ģimeņu dienas, kurās apmeklētājus no visas Latvijas gaidīs plaša programma: tikšanās ar grāmatu autoriem no Latvijas, Ukrainas un Islandes, ar ilustratoriem, animācijas filmu māksliniekiem un režisoriem. Notiks radošās darbnīcas, izstādes, animācijas filmu seansi, diskusijas un lekcijas vecākiem un pedagogiem, autoru vēl nepublicētu darbu lasījumi, jaunāko bērnu grāmatu prezentācijas un aktivitātes pilsētvidē.
Programma
Piektdien, 26. septembrī
Festivāla Skolu diena – īpaša programma, kas izveidota tieši Siguldas novada skolēniem un ietver gan tikšanās ar autoriem un ilustratoriem, gan radošās darbnīcas, izstādes un animācijas filmas. Nokļūšanai uz Skolu dienas norisēm tiks nodrošināts pašvaldības transports. Ņemot vērā, ka vietu skaits Skolu dienas notikumos ir ierobežots, vietas tiks sadalītas izlozes kārtībā, nodrošinot līdzvērtīgas iespējas visām novada skolām.
Sestdien, 27. septembrī
Kultūras centrā “Siguldas devons” (Pils iela 10)
plkst. 10.00 – festivāla atklāšana pie mozaīkas “Divas sirdis, viens ozols”;
no plkst. 10.00 līdz 15.00 – mozaīkas “Divas sirdis, viens ozols” veidošana.
Zālē Digiti
plkst. 10.45 – animācijas filmas “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi” (5+) seanss un tikšanās ar režisoru Edmundu Jansonu un mākslinieci Elīnu Brasliņu;
plkst. 12.45 – animācijas īsfilmas “Zvēri nāk!” (3+) seanss ģimenēm;
plkst. 14.15 – animācijas filmas “Vīrs, kurš stādīja kokus” (10+) seanss ģimenēm.
Foajē
plkst 10.45 – Nepublicēto darbu lasījumi (5+) – piedalās Luīze Pastore, Viesturs Ķerus, Lote Eglīte un Elvīra Beķere, Inese Zandere un Sanita Reinsone;
plkst. 11.45 – runājošo suņu darbnīca “Ja tev suņa nav, tad VAU!” ar mākslinieci Elīnu Brasliņu;
plkst 12.45 – Nepublicēto darbu lasījumi (12+) – piedalās Signe Viška, Emija Grigorjeva, Anete Grīnberga, Tonijs Strods un Inga Gaile;
plkst. 13.45 – misija “Klimata varoņi” – radošā darbnīca bērniem pēc animācijas īsfilmu seansa “Zvēri nāk!”.
Orķestra zālē, 2. stāvā
plkst. 12.15 – nodarbība “Lasīšanas ekosistēma” vecākiem un visiem pārējiem par bērnu grāmatu pasauli un lasītprieka attīstīšanu.
Zālē Radix
no plkst. 10.45 līdz 15.30 – Grāmatizdevēju tirgus;
plkst. 11.00 – grāmatas “Mula un ēna” prezentācija un radošā darbnīca ar autori Martu Leimani (SIA “Mula”);
plkst. 12.00 – darbnīca “Rudens talka VĀRDU DĀRZĀ” ar rakstnieci Eviju Gulbi un mākslinieci Aneti Bajāri-Babčuku (Apgāds “Zvaigzne ABC”);
plkst 13.00 – kustības #Laiks lasīt nodarbība;
plkst. 14.00 – diskusija “Literatūra planētas labā” (angļu valodā) – Andres Snaija Magnasona (Andri Snær Magnason) ievaduzruna un profesionāļu diskusija par literatūras spēju veidot jauna cilvēka izpratni par dabu un rīcību planētas labā. Piedalās Andre Snaijs Magnasons (Islande), Viesturs Ķerus, Kitija Balcere, Katerina Mihaļicina (Ukraina) un moderē Rita Ruduša.
Deju zālē, 2. stāvā
no plkst. 10.45 līdz 15.30 – atpūtas un lasīšanas zona ģimenēm “Daba mūs lasa”.
Zālē Silva
no plkst. 10.00 līdz 16.00 – Ķēstuta Kasparaviča (Kęstutis Kasparavičius) ilustrāciju izstāde un darbnīca “Kasparatorija”.
Siguldas Pils kvartālā (Pils iela 16)
Pils Paviljonā
plkst. 11.30 – tikšanās un radošā darbnīca “Kas aug mežā? Kas aug parkā?” ar ukraiņu autori Katerinu Mihaļicinu;
plkst. 12.45 – tikšanās un darbnīca “Postaža parkā” ar autori Daci Krēsliņu. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās, rakstot uz literatura@sigulda.lv;
plkst. 14.00 – “Zīmuļskaidiņu darbnīca” – veltīta Reiņa Pētersona ilustrētajai Kārļa Vērdiņa dzejas grāmatai “Tētis”.
Siguldas Jaunās Pils salonā
no plkst. 9.00 līdz 19.00 – izstāde “Jūras ļaundaru laboratorija” – atklāj jūras piesārņojuma noslēpumus.
Dīķa mājā
no plkst. 10.00 līdz 17.00 – Reiņa Pētersona grāmatu ilustrāciju izstāde “Pētersona arhipelāgs. Lupatiņu sala, Pantu sala, Bilžu sala un Piedzīvojumu sala”.
Jaunrades centrā (Raiņa iela 3)
Foajē
no plkst. 10.00 līdz 15.30 – Reiņa Pētersona ilustrēto spēļu izstāde “Pētersona arhipelāgs. Spēļu sala”.
JIC “Mērķis” Podkāstu studijā
plkst. 12.00 – skaņas ierakstu darbnīca “Kad skaņa satiek attēlu” kopā ar režisoru Edmundu Jansonu.
Siguldas novada bibliotēkā (Leona Paegles iela 3)
no plkst. 10.00 līdz 15.30 – Reiņa Pētersona grāmatu ilustrāciju un animācijas filmas izstāde “Pētersona arhipelāgs. Noslēpumu sala un Ursus sala”.
Turaidas muzejrezervātā (Turaidas iela 10)
Smēdes ēkā
no plkst. 10.00 līdz 18.00 – Anitas Paegles tautasdziesmu ilustrāciju izstāde “Ods nokrita no ozola”. Ieejas maksa pieaugušajiem 3 eiro, skolēniem 1,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas;
plkst. 13.00 – izstādes “Ods nokrita no ozola” apmeklējums kopā ar ilustratori Anitu Paegli un radošā darbnīca.
Pilsētvidē (“Siguldas devons” un Raiņa parka apkārtne)
no plkst. 10.45 līdz 14.00 – orientēšanās detektīvspēle ģimenēm “Ekokatastrofa! Kurš vainīgs?” kopā ar lasāmžurnālu bērniem “Lasis”. Starts pie kultūras centra “Siguldas devons”.
Svētdien, 28. septembrī
Kultūras centrā “Siguldas devons” (Pils iela 10)
no plkst. 10.00 līdz 15.00 – mozaīkas “Divas sirdis, viens ozols” veidošana.
Zālē Digiti
plkst. 10.30 – animācijas īsfilmu “Zvēri nāk!” (3+) seanss ģimenēm;
plkst. 11.45 – leļļu animācijas filmas “Dusmukule” (3+) seanss;
plkst. 13.00 – godalgotās Latvijas animācijas filmas “Straume” (5+) seanss.
Foajē
plkst. 10.30 – ilustratoru cīņas “Atrisini ekoproblēmu!” – vada Reinis Boters, piedalās Elīna Brasliņa, Anita Rupeika, Elvīra Beķere, Tonijs Strods, Vivianna Maria Staņislavska, Edmunds Jansons, Jurijs Tatarkins un Laura Lukeviča;
plkst. 12.15 – radošā darbnīca “Plastmasas huligāni” ar autori Agnesi Vanagu. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās, rakstot uz literatura@sigulda.lv;
plkst. 13.30 – izdevniecības “Baltais valis” radošā darbnīca ar Gunu Apsi un Aiju Lazdiņu;
plkst. 13.30 – cianotipijas darbnīca kopā ar filmas “Straume” mākslinieci Kristinu Rezvihu. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās, rakstot uz literatura@sigulda.lv.
Orķestra zālē, 2. stāvā
plkst. 10.45 – nodarbība “Lasīšanas ekosistēma” vecākiem un visiem pārējiem par bērnu grāmatu pasauli un lasītprieka attīstīšanu;
plkst. 12.15 – komiksu lasīšanas darbnīca vecākiem un visiem pārējiem ar komiksu izdevniecības “kuš!” vadītāju Dāvidu Šilteru;
plkst. 13.15 – Šķirgrāmatu darbnīca (7+) ar ilustratori Viviannu Mariu Staņislavsku. Vietu skaits ierobežots. Pieteikšanās, rakstot uz literatura@sigulda.lv.
Zālē Radix
no plkst. 10.00 līdz 15.00 – Grāmatizdevēju tirgus;
plkst. 10.15 – “Miega mākoņu darbnīca. Bērniem, aitām un lāčiem” ar mākslinieci Ūnu Laukmani (Izdevniecība “Liels un mazs”);
plkst. 11.15 – “Burti ar astēm un kātiņiem” atvēršana un radošā darbnīca ar autori Ilzi Dzirvinsku (Izdevniecība “Latvijas Mediji”);
plkst 12.15 – grāmatas “Ūna un Māre no Nelabo ciema” atvēršana ar autori Rutu Zimnohu un ilustratori Martu Toodu-Pusaudzi (Izdevniecība “Latvijas Mediji”);
plkst. 13.15 – “Ekskavatora Ekas e‑e-ēstāsti” ar tulkotāju Māru Poļakovu, ukraiņu rakstnieci Katerinu Mihaļicinu, mākslinieku Edmundu Jansonu, redaktori Inesi Zanderi (Izdevniecība “Liels un mazs”);
plkst. 14.15 – Agnese Vanagas darbnīca “Garum garais sss Jannis un Čapa” (Apgāds “Zvaigzne ABC”).
Deju zālē, 2. stāvā
no plkst. 10.00 līdz 15.00 – atpūtas un lasīšanas zona ģimenēm “Daba mūs lasa”;
Zālē Silva
no plkst. 10.00 līdz 16.00 – Ķēstuta Kasparaviča (Kęstutis Kasparavičius) ilustrāciju izstāde un darbnīca “Kasparatorija”.
Siguldas Pils kvartālā (Pils iela 16)
Siguldas Jaunās Pils salonā
no plkst. 9.00 līdz 19.00 – izstāde “Jūras ļaundaru laboratorija” – atklāj jūras piesārņojuma noslēpumus.
Dīķa mājā
no plkst. 10.00 līdz 17.00 – Reiņa Pētersona grāmatu ilustrāciju izstāde “Pētersona arhipelāgs. Lupatiņu sala, Pantu sala, Bilžu sala un Piedzīvojumu sala”;
plkst. 11.00 – Reiņa Pētersona izstādes atklāšana.
Jaunrades centrā (Raiņa iela 3)
Foajē
no plkst. 10.00 līdz 15.00 – Reiņa Pētersona ilustrēto spēļu izstāde “Pētersona arhipelāgs. Spēļu sala”.
Siguldas novada bibliotēkā (Leona Paegles iela 3)
no plkts. 10.00 līdz 15.00 – Reiņa Pētersona grāmatu ilustrāciju un animācijas filmas izstāde “Pētersona arhipelāgs. Noslēpumu sala un Ursus sala”.
Turaidas muzejrezervātā (Turaidas iela 10)
Smēdes ēkā
no plkst. 10.00 līdz 18.00 – Anitas Paegles tautasdziesmu ilustrāciju izstāde “Ods nokrita no ozola” un radoša darbošanās kopā ar muzejpedagogu. Ieejas maksa pieaugušajiem 3 eiro, skolēniem 1,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – bez maksas
Pilsētvidē (“Siguldas devons” un Raiņa parka apkārtne)
no plkst. 10.00 līdz 14.00 – orientēšanās detektīvspēle ģimenēm “Ekokatastrofa! Kurš vainīgs?” ar lasāmžurnālu bērniem “Lasis”. Starts pie kultūras centra “Siguldas devons”.
Vairāk par festivāla programmu un tajā iekļautajām norisēm iespējams uzzināt vietnē siguldasfestivals.lv. Aktuālajai informācijai par Siguldas Bērnu un jauniešu literatūras festivālu var sekot sociālo tīklu kontos – Facebook un Instagram.
Sestdien, 27. septembrī, Siguldā literatūras zīmē norisināsies ne tikai Siguldas Bērnu un jauniešu festivāls – paralēli festivāla norisēm plkst. 13.00 koncertzālē “Baltais Flīģelis” notiks Nacionālās Skaļās lasīšanas sacensības Pierīgas reģionālais fināls, kuru organizē Siguldas novada bibliotēka ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas atbalstu. Siguldā viesosies 14 Pierīgas novadu lasīšanas čempioni, lai parādītu savas savas lasīšanas prasmes, kā arī attīstīt runas un uzstāšanās iemaņas, lasot savu mīļāko grāmatu. Pasākumā dalībniekus un apmeklētājus priecēs arī Siguldas novada Jaunrades centra mūsdienu dejas grupa un “Istabas teātris” ar izrādi “Kinderlande”.