Trešdiena Latvijā iesākusies ar nieka +1 grādu pēc Celsija. Valsts centrālajā daļā spēkā dzeltenais brīdinājums
Latvijā iesācies dzestrākais rīts kopš pavasara un daudzviet gaisa temperatūra nepārsniedz +1 grādu. Tikmēr diena būs vējaina un Vidzemes piekraste - vēja brāzmas būs spēcīgas.
Latvijā aust dzestrākais rīts kopš pavasara
Agrā trešdienas rītā gaisa temperatūra Latvijas lielākajā daļā pazeminājusies līdz +1..+5 grādiem, siltāks laiks - līdz +12 grādiem - saglabājas piekrastē, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.
Iepriekš tik zema gaisa temperatūra bija maijā. Novērojumu stacijās temperatūru mēra divu metru augstumā, un zāles virskārtā tā mēdz būt vairākus grādus zemāka.
Mākoņu maz, no ziemeļiem to kļūst vairāk. Dažviet īslaicīgi līst, vairāk nokrišņu ir Vidzemē. Pūš lēns līdz mērens rietumu vējš, Vidzemes piekrastē tas pastiprinās, Ainažos reģistrētas brāzmas līdz 15,5 metriem sekundē. Gaisa kvalitāte saglabājas laba.
Rīgā rīta agrumā neliels mākoņu daudzums, pūš lēns vējš, pie jūras - stiprāks rietumu, ziemeļrietumu vējš ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no +7 grādiem lidostā līdz +12 grādiem Daugavgrīvā.
Latvijas centrālajā daļā spēkā dzeltenais brīdinājums
Dienas laikā gaidāmas vēja brāzmas un vietām iespējams arī pērkona negaiss un krusa. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) valsts centrālajā daļā izsludinājis dzeltenās krāsas brīdinājumu par stiprām lietusgāzēm. Vakarā nokrišņi mitēsies.
Pūtīs lēns līdz mēreni stiprs ziemeļrietumu vējš, vietām piekrastē un zem nokrišņu mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē, no rīta Vidzemes piekrastē - līdz 20 metriem sekundē. Uzspīdot saulei, maksimālā gaisa temperatūra būs +10..+15 grādi.
Rīgā palaikam līs, iespējamas pērkona lietusgāzes un krusa. Dienas pirmajā pusē gaidāms arī brāzmains vējš - no rīta spēkā LVĢMC brīdinājums par ziemeļrietumu un ziemeļu vēja brāzmām līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra nepārsniegs +13 grādus.
Laikapstākļus nosaka anticiklons. Nokrišņu mākoņi veidojas, vēsam gaisam plūstot pār relatīvi silto Baltijas jūru. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1023-1028 hektopaskāliem jūras līmenī.
Maksimālā gaisa temperatūra otrdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +14,0 grādiem Zosēnos līdz +16,2 grādiem Daugavpilī un Staļģenē. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 23.septembrī bija +33..+34 grādi Balkānos un Krievijas dienvidos, kā arī +37 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz trešdienu -8 grādi Alpu kalnos.