FOTO: Daugavpilī operatīvo dienestu darbinieki pārbauda gatavību terorisma draudu gadījumā

23. septembrī Daugavpilī norisinājās Valsts drošības dienesta (VDD) organizētas nacionāla līmeņa pretterorisma mācības "Dinaburg 2025". Mācību laikā vairāk nekā 500 dalībnieku no dažādām institūcijām realitātei iespējami pietuvinātos apstākļos pārbaudīja reaģēšanas gatavību un savstarpējo sadarbību teroristu radīta apdraudējuma un ķīlnieku krīzes gadījumā.
Pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos VDD Latgalē rīkoja pirmo reizi, turpinot iepriekšējos gados aizsākto reģionālo pretterorisma mācību ciklu, kura mērķis ir pārbaudīt operatīvo dienestu reaģēšanas gatavību dažādos Latvijas reģionos.
Atbilstoši mācību scenārijam, apbruņoti teroristi bija pārņēmuši savā kontrolē koncertzāli, saņemot par ķīlniekiem daļu ēkā tobrīd notikušā pasākuma apmeklētāju. Savukārt citā ēkā Daugavpilī slēpni bija ierīkojuši teroristu uzbrukuma organizatori. Atbildīgie dienesti mācību ietvaros pārbaudīja spējas notikuma vietā konstatēto personu filtrācijā, teroristu aizturēšanā, ķīlnieku atbrīvošanā, izmeklēšanas darbībās un citu pretterorisma operācijas elementu īstenošanā. Tāpat dienesti iespējami pietuvināti realitātei īstenoja pirmās un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, glābšanas darbus, kā arī psiholoģiskā atbalsta sniegšanu cietušo lomu izpildītājiem. Atšķirībā no iepriekšējām mācībām, šajās mācībās kā viens no elementiem tika izspēlēta arī valsts augstāko amatpersonu aizsardzība un evakuācija teroristu radīta apdraudējuma gadījumā.
Pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos VDD organizē jau kopš 2007. gada, un šīs bija četrpadsmitās šāda mēroga mācības. Mācībās kopā ar VDD pārstāvjiem piedalījās dalībnieki no Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ārlietu ministrijas, Ģenerālprokuratūras, Latgales tiesu apgabala prokuratūras, Valsts robežsardzes, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS), Daugavpils valstspilsētas pašvaldības policijas un Daugavpils valstspilsētas pašvaldības. Šogad VDD rīkotajās mācībās pirmo reizi piedalījās arī pārstāvji no NATO daudznacionālās brigādes Latvijā un bija piesaistīti Kanādas Karalisko Gaisa spēku helikopteri CH-146 "Griffon". Mācībās kā starptautiskie novērotāji bija klātesoši Polijas Valsts aizsardzības dienesta (SOP) pārstāvji.
Mācībās bija iesaistītas trīs Latvijas institūciju specvienības: Valsts policijas pretterorisma vienība OMEGA, NBS Speciālo uzdevumu vienība un Valsts robežsardzes speciālo operāciju dienests "Sigma". Savukārt cietušo un ķīlnieku lomas mācību ietvaros atveidoja Valsts robežsardzes koledžas kadeti.
Atgādinām, ka reģionālo pretterorisma mācību cikla ietvaros VDD 2024. gadā pretterorisma mācības ar pilnu spēku izvēršanos rīkoja Vidzemes reģionā, Valmierā ("Wolmar 2024"), 2023. gadā – Zemgales reģionā, Jelgavā ("Mītava 2023"), savukārt 2022. gadā – Kurzemes reģionā, Liepājā ("Liedags 2022").
VDD Latvijā ir vadošā iestāde pretterorisma jomā, kas koordinē valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu pretterorisma prevencijas vai reaģēšanas pasākumos iesaistīto institūciju darbības pretterorisma jomā.
Terorisma draudu līmenis Latvijā patlaban ir zems, un VDD rīcībā esošā informācija neliecina, ka tuvākajā laikā situācija varētu mainīties.