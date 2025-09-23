Otrdien spīdēs saule un dažviet īslaicīgi līs.
Šodien 07:15
Gaisa temperatūra otrdien sasniegs +17 grādus
Otrdien Latvijā sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, kas vietām - lielākoties Vidzemē - atnesīs īslaicīgu lietu, prognozē sinoptiķi.
Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, piekrastē un zem lietus mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13..+17 grādi.
Rīgā pārsvarā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns rietumu vējš pāries mērenā ziemeļrietumu vējā, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +15..+16 grādiem.
Laikapstākļus ietekmē anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1012-1017 hektopaskāli jūras līmenī.