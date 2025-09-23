Gaisa temperatūra otrdien sasniegs +17 grādus
Otrdien spīdēs saule un dažviet īslaicīgi līs.
Gaisa temperatūra otrdien sasniegs +17 grādus

Otrdien Latvijā sauli tikai brīžiem aizsegs mākoņi, kas vietām - lielākoties Vidzemē - atnesīs īslaicīgu lietu, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, piekrastē un zem lietus mākoņiem gaidāmas brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +13..+17 grādi.

Rīgā pārsvarā gaidāms neliels mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns rietumu vējš pāries mērenā ziemeļrietumu vējā, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +15..+16 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1012-1017 hektopaskāli jūras līmenī.

